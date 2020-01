Carlos Gómez se suma a las quejas de jugadores de las Águilas sobre arbitraje “inestable”

Santo Domingo, RD

El jardinero de las Águilas Cibaeñas, Carlos Gómez, arremetió contra el arbitraje en la Liga de Béisbol Profesional de República Dominicana (Lidom) a través de un video en las redes sociales, luego de la eliminación de su equipo del torneo.

“Hay una inestabilidad que no se le puede exigir a ellos (los árbitros), porque no están capaces, ahora, si lo están que lo demuestren, porque si están capaces no estuvieran siendo árbitros de liga de verano”, declaró el ligamayorista.

Gómez también indicó que si la Lidom se “deteriorará” de no resolver el problema de la inconsistencia de arbitraje, asegurando que en casi todos los turnos al bate que agotó esta temporada le “fallaron uno y dos picheos, a favor o en contra”.

Como prueba de esta inestabilidad resaltó la jugada en la que Emilio Bonifacio pareció llegar quieto en primera base, para luego ser llamado fuera. De igual forma señaló el cuadrangular de Sócrates Brito en un partido del Round Robin.

Aclaró que no estaba asignando el éxito de los equipos que alcanzaron la Serie Final a malas decisiones de los "umpires", sino que este tipo de acciones le resta a la emoción y prestigio del torneo invernal.

Sin embargo, señaló que no culpa a los árbitros del problema, sino a la liga misma, aseverando que tienen poca experiencia en juegos de alta presión como los del último partido entre Águilas y Tigres del Licey.

Afirmó que la liga debe mejorar y ampliar el sistema de repetición de jugadas ya que, según el dominicano, no es posible revertir una decisión con solamente “dos cámaras en el estadio”, calificando lo anterior como una “estupidez”.

Asimismo, denunció el mal estado de las instalaciones de los estadios de pelota, específicamente los vestidores del equipo visitante, de los que Gómez dice no estar aptos para los jugadores.

Advertencia

Gómez expresó que los peloteros de la Lidom deben unificarse a fin de obtener los cambios necesarios para seguir jugando y que “no les jodan la liga”.

“Lo que los peloteros tienen que hacer es parar y decir: ‘Oye, si no traen árbitros profesionales y no nos ayudan con el sistema de clubhouse, nosotros no vamos a jugar’”, sentenció.

Quejas anteriores

Yunesky Maya, Rangel Ravelo, Juan Carlos Pérez y Jonathan Villar son otros miembros de la escuadra cibaeña que se han quejado mediante redes sociales sobre la actuación de los árbitros en el transcurso de la fase semifinal.

Por los mensajes compartidos por Maya y Ravelo la presidencia de la Liga les impuso una sanción de RD$50,000.00 a cada uno, advirtiéndoles, además, que la reincidencia en este tipo de conducta implicaría la suspensión por uno o más partidos de la fase del torneo donde se verifiquen dichas violaciones.