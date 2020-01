Argentino Gallegos, campeón del LAAC

Félix Olivo

Mayakoba, México

Tiene solo 17 años, pero su paciencia y manejo del juego lo hacen parecer de más edad. Abel Gallegos, nativo de “25 de Mayo”, una comunidad localizada a unas dos horas de Buenos Aires llenó de orgullo su pequeño pueblo, tras levantar el trofeo de la sexta edición del Latin America Amateur Championship que se jugó esta semana en el Camaleón Golf Club en Mayakoba, Playa del Carmen, México.

Gallegos terminó con estilo haciendo birdie al hoyo 18, solo tuvo una pifia, (bogey en el hoyo 14), y sus cinco birdies le dieron una ronda de 67 golpes para triunfar sobre el líder del día anterior, José Mario Vega (Colombia), quien hizo tres bogeys y un doble bogey, terminando con 74 golpes. Detrás de Gallegos se ubicó el mexicano Aaron Terrazas, quien, tras ronda de 67 golpes, culminó even par. El campeón del LAAC recibe una invitación para jugar el Masters, una para The Open Championship, a The Amateur Championship, al U.S. Amateur Championship y cualquier evento de la USGA a la que pueda ser elegible, y la invitación para competir en la clasificación regional del U.S. Open.

Dominicanos

Juan Cayro Delgado terminó en el puesto 24 con +15, tras tarjeta final de 74 golpes (8 pares, 5 birdies, 3 bogeys, 1 doble boguey y 1 triple bogey). Enrique Valverde hizo 75 golpes a ritmo de 12 pares, 1 birdie y 5 bogeys, terminando en el puesto 32 con +19. Rhadamés Peña no hizo el corte tras rondas de 79 y 84.

En 2021 el torneo tendrá como sede el Lima Golf Club ubicado en el corazón de la capital peruana.