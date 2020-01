Vargas renuncia Fedoboxa y denuncia ‘matadero’ electoral

Yoel Adames F.

Santo Domingo, RD

El presidente de la Federación Dominicana de Boxeo (FEDOBOXA), Juan Francisco Vargas, renunció este domingo a su cargo e hizo un llamado a unos 30 delegados de todo el país para que cambien la historia y no se repita un “matadero electoral” en las próximas elecciones de la entidad.

“Ahora, en el Comité Ejecutivo de la federación ho hay confianza porque hablan a escondidas, no han sido francos, no puedo hacerme complice ni apoyar la situación que están promoviendo los que hacen grupos en la Fedoboxa, por lo que considero no hay condiciones para seguir cohabitando juntos”, dijo Vargas.

Culpó de forma directa al pasado presidente, el ingeniero Bienvenido Solano, de ejercer malas artes para manejar a su antojo las elecciones y poner personas que pueda dirigir. Vargas reveló a Listín Diario luego de abandonar la Asamblea Ordinaria que se realizaba en el Comité Olímpicpo Dominicano, que la gestión de Solano dejó una deuda de unos 3 millones de pesos, que tuvo que enfrentar en la justicia.

“Son tan descarados que habiendo tres abogados en el Comité Ejecutivo, ¡nunca tuvieron tiempo en 4 años para reunirse conmigo ni tomar carta en esa tarea, pero si para andar provimiendo elecciones!, y haciendo cosas fuera de su alcance bajo las órdenes de Solano.

“Ahora me hago una autocrítica porque veo cómo fue que lo hicieron cuando yo fui presidente, me utilizaron para perjudicar a Gerardo Montero y no dejarlo llegar a las elecciones, ahora harán lo mismo para impedir el avanvce del periodista Héctor García porque Solano desea que el presidente sea uno de su entornoa, quien nunca le importó nada de lo que ocurría, mientras Héctor se ha fajado como “Encargado de Selecciones Nacionales y tiene méritos que exhibir; el otro no”, dijo Vargas.

“Con las elecciones de Fedoboxa lo que se está preparando es lo que llama en el argot popular un “Matadero electoral”, con la complicidad de la mayoría mecánica que decide en el comité ejecutivo”, reveló.

A juicio de Vargas, el grupo que dirige el inmortal del deporte Bienvenido Solano, visita las asociaciones para que firmen un documento sobre una supuesta plancha electoral para un proceso de votación que carece de fecha y dirección electoral.