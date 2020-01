César Valdez actuaría en dos juegos con Licey

Pedro G. Briceño

Santo Domingo, RD

Tras dejar atrás la nebulosa de que no lanzaría más en el actual torneo, César Valdez afirmó que estará en uniforme toda la serie final y pudiera estar iniciando un par de partidos.

“Voy a permanecer con el equipo, mi gran interés es brindarle otra corona al Licey”, expresó el lanzador tras ser entrevistado por Listín Diario.

“Llegaré hasta el último tramo, quiero una vez más ser parte de esta gran historia”, enfatizó el monticulista, tras recibir su premio como lanzador del año en la serie regular del torneo de béisbol invernal.

“Es una gran honra poder obtener este galardón, he trabajado y me he esforzado para lograrlo, esta es la cosecha del esfuerzo que he realizado”, enfatizó el abridor azul, quien en la actividad estuvo acompañado de su esposa y sus dos hijos.