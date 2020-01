Dusty Baker será entrevistado por los Astros para puesto dirigente

Matt Kelly MLB.com

HOUSTON

Los Astros tienen previsto entrevistar al manager veterano Dusty Baker el lunes, una fuente le informó a Jon Paul Morosi de MLB.com.

Baker, de 70 años, ha surgido también en conversaciones en la gerencia de los Mets de Nueva York, según un informe del New York Post. Ambos clubes, junto con los Medias Rojas, están en busca de nuevos managers luego de que sus respectivos dirigentes se marcharon ante las relevaciones sobre el robo de señas de parte de los Astros.

Los Astros ya han entrevistado a tres candidatos esta semana, según varios informes. El ex manager de Orioles Buck Showalter fue entrevistado el miércoles, seguido por el ex capataz de Toronto John Gibbons el jueves y el coach de la tercera base de los Cachorros, Will Venable, el viernes. Houston también está considerando a su coach de la banca, el puertorriqueño Joe Espada, para el puesto.

La meta de Houston es nombrar a un nuevo capataz antes del 3 de febrero, indicó el dueño del equipo, Jim Crane, para que el club se pueda enfocar en contratar a su próximo gerente general. El ex GG de Houston, Jeff Luhnow, junto con el manager AJ Hinch, fueron suspendidos por MLB y luego despedidos por Crane el lunes.