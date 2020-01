‘Banana’ Rosario tras dos fajas mundiales

Yoel Adames F.

Santo Domingo, RD

El dominicano Jeison “Banana” Rosario está debajo en las apuestas 10-1 para su pelea de este sábado, pero afirma que cuando suene la campana el favoritismo es de quien conecte los golpes que conducen al triunfo.

El joven púgil capitaleño se medirá al campeón mundial de peso medio junior de la Asociación Mundial de Boxeo y la Federación Internacional de Boxeo, el estadounidense Julian Williams, en Filadelfia, Pensilvania.

“No me siento presionado y creo que me ha llegado la oportunidad por la que siempre he trabajado y la aprovecharé al máximo”, dijo Banana. “Estoy consciente de que pelearé con el público en contra, pero esto no es nuevo, estoy acostumbrado a combatir fuera de mi país”.

El manejador del contendor Rosario, César -Manguita- Mercedes aseguró que su protegido realizó “un gran trabajo en el gimnasio y que irá en busca de su sueño sin importar lo que piense la prensa internacional del pleito ni lo que digan las apuestas”.Rosario posee récord de 19 triunfos con 13 por la vía del nocaut y una derrota; mientras que el rey unificado por dos organismos, Williams, presenta foja de 27 triunfos, con 16 antes del límite; una derrota y un empate. El combate será el estelar de una velada la cadena FOX. Luego del pesaje el retador dijo: “Me siento muy emocionado de mostrarles a todos cuánto he mejorado. Vengo a la guerra. Esa es mi mentalidad. No tengo una predicción, pero si prometo dar lo mejor de mí. Al final de la noche levantaré la mano”, dijo el dominicano.

LA HISTORIA

Solo un rey superwelter

Cucuso. El país supera la cifra de 20 campeones mundiales masculinos, pero solo ha tenido a Luis –Cucuso- Santana como rey de esta categoría. El romanense se coronó en un controversial combate en noviembre de 1994 tras una descalificación del superastro Terry Norris, ante quien perdió la faja de las 154 libras CMB en la última de una serie de tres enfrentamientos.