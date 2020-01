Lidom y Fenapepro resuelven impasse por pago adeudado

SANTO DOMINGO

Santo Domingo.

El impasse existente entre la Federación Nacional de Peloteros Profesionales y la Liga Dominicana de Béisbol fue resuelto a primeras horas de la tarde de este viernes cuando la entidad rectora del Béisbol decidió pagar los 133 mil dólares que le adeudaba.

Este pago realizado por Lidomo evita la posible suspensión del partido que este viernes disputarán las Aguilas ante el Licey en el estadio Quisqueya Juan Marichal, cuyo ganador avanzará hasta la serie final para enfrentar a los Toros.

Esto debido a que Fenapepro había amenazado que si el pago no era realizado previo a la celebración del partido, esté no comenzaría, pues les dirían a los peloteros de ambos conjuntos que no salieran al terreno de juego.

Erick Almonte ternó que el asunto quedó resuelto y no habrá inconvenientes con la celebración del vital encuentro de este viernes, el cual ha llamado la atención de todos los amantes del béisbol.

“Lo que queremos es que se juegue béisbol, pero también la Liga tenía varias deudas, cuya primera llevaba ya 73 días y no había sido posible que nos cumplieran”, sostuvo el presidente de Fenapepro.

Al filo del mediodía, Listín Diario observó a Almonte y a Vian Araujo, ejecutivos de Fenapepro dirigirse a gran velocidad al estadio Quisqueya, pues tenían un encuentro programado con el presidente de Lidom, Vitelio Mejía.

La reunión duró menos de 15 minutos, hecho que da continuidad al gran ambiente de béisbol que se vive tras la celebración de ese choque.

Agregaron que los pagos, por concepto de un acuerdo laboral firmado por Lidom bajo la presidencia de Leonardo Matos Berrido, deben realizarse los días 5 de noviembre y 5 de enero, además de un porcentaje de lo recaudado por la venta de boletas, y hasta la fecha no se habían realizados.

El partido que este viernes librarán Aguilas y Licey ha concitado la atención de todos y desde tempranas horas de la mañana fue notoria la presencia de seguidores tras la búsqueda de boletas.

Agregaron que los pagos, por concepto de un acuerdo laboral firmado por Lidom bajo la presidencia de Leonardo Matos Berrido, deben realizarse los días 5 de noviembre y 5 de enero, además de un porcentaje de lo recaudado por la venta de boletas, y hasta la fecha no se habían realizados.

El ganador de esta noche se enfrentará el domingo a los Toros del Este, en el inicio de la Serie Final.