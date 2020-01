LAAC tendrá en acción a tres dominicanos

Félix Olivo

Playa del Carmen, México

Hoy se corren las cortinas de la sexta edición del “Latin America Amateur Championship” (LAAC) que se juega en El Camaleón Golf Club en Mayakoba, Playa del Carmen, México. El evento es organizado por The Masters, The Royal and Ancient (R&A) y The United States Golf Association (USGA).

108 jugadores procedentes de 28 países accionan en el evento que es considerado como “el Major Latinoamericano”.

República Dominicana está representado por tres jugadores con experiencia en el LAAC: Rhadamés Peña, Enrique Valverde y Juan Cayro Delgado. Junto a la delegación criolla viaja Carlos Elmúdesi, Presidente de la Federación Dominicana de Golf (FEDOGOLF), Enrique Valverde Sr., (Secretario) y Juan Cayro Delgado Sr. (Presidente Comité Juvenil).

“Para nosotros es un privilegio poder estar entre los países que son invitados al LAAC. Indudablemente este evento ha elevado la calidad de juego en todo el continente, y en solo 5 ediciones ya se ven los resultados”, indicó Elmúdesi.

El campeón del LAAC recibe una invitación para jugar el Masters, y este año se adicionó un cupo para The Open Championship. También se gana el derecho a jugar The Amateur Championship, el U.S. Amateur Championship y cualquier evento de la USGA a la que pueda ser elegible.