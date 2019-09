¿Quién es el mejor del ring hoy?

Yoel Adames F.

Parece que no pasa de moda y que es un elemento común de los amantes del ring, el consultar de manera incansable quién es el rey del encordado en la actualidad.

Los medios electrónicos han creado una fábula de que el mejor del momento es el que hace las peleas millonarias, el tipo que en base a una maquinaria mediática monstruosa es la figura que ocupa los principales titulares y que está en boca de los comentaristas de las principales cadenas. Entonces, pasa a ser el “mejor libra por libra” u ‘onza por onza’ y lo peor, la gente lo cree de inmediato y por entero. ¿Canelo?

No entiendo por qué las cosas cambian de nombre de un día para otro, en los últimos 50 años fueron señalados como mejores ‘pelo por pelo’: George Foreman, Cassius Clay, Joe Frazier, Muhammad Alí (segundo y tercer reinado), Roberto -Mano de Piedra- Durán, Sugar Ray Leonard, Marvin Hagler, Mike Tyson, Terry Norris, Julio César Chávez, Oscar de la Hoya, Roy Jones Jr., Félix -Tito- Trinidad, Bernard Hopkins, Floyd Mayweather Jr., Manny Pacquiao, Terence CrawfordÖ pero ahora, en estos momentos, el escenario le pertenece al señor Vasyl Lomachenko, un hombre tan extraño, que no sirve para nada, para nada, perdón; solo sirve para una cosa, únicamente sirve para ser campeón en el boxeo y ya verán por qué.

MEDALLAS Y PROFESIONALISMO: Contrario a otros campeones olímpicos que han logrado coronas mundiales, pero no han podido prolongar sus carreras a las páginas de la historia. Hace rato que él está inscrito; fue dos veces campeón olímpico, Beijing 2008 y Londres 2012. Como profesional no le permitieron debutar peleando por la corona del mundo, aunque dos hombres lo habían hecho en toda la historiaÖ pero discutió un cetro Internacional en su debut a 10 asaltos; desde entonces sus 20 combates han tenido en juego una corona del mundo, algo insólito e increíble. Ha reinado en pluma, ligero Jr. y liviano luego de una amplia carrera amateur, ya tiene 31 años, y el nacido en Ucrania está a ley de la versión FIB para unificar a totalidad el peso ligero. Quizás se vaya a las 140 y también será exitoso, aunque no sé qué pasaría si llegara a los weltersÖ Mientras tanto, que nadie se llame a engaño, el rey del ring actual ‘gramo por gramo’ es Vasyl Lomachenko, quien se queja cuando sus rivales son flojos, como el de abril pasado, Mr. Anthony Crolla, KO4, no lo quería de rival aun ocupando el No.1 del rankingÖ Eso es ético, seriedad y respeto a su carrera. El sábado le dio una paliza al también campeón olímpico, Luke Campbell, por el vacante cinturón liviano CMB, el cual juntó al de la OMB y AMB.