Dominicana a batallar fuerte para lograr un buen puesto en Mundial

Alex Rodriguez

Santo Domingo, RD

Avanzar a la segunda ronda se ve difícil. Conseguir un puesto para uno de los torneos clasificatorios para los Juegos Olímpicos parece una meta más alcanzable para la República Dominicana que comienza este domingo su participación en la Copa Mundial de Baloncesto en China.

De la mano del técnico argentino Néstor -Ché- García-, el equipo criollo, lejos del “soñado por todos”, deberá batallar y hasta jugar por encima de sus posibilidades para entrar entre los primeros 16 que superarán la primera ronda.

Y es que su grupo, el G que jugará en el Centro de Deportes de la Bahía de Shenzhen, se antoja como uno de los más díficiles con la presencia de Francia, el número tres del ranking mundial de la Federación Internacional de Baloncesto, y Alemania, con tres jugadores NBA. Jordania, un rival mucho más asequible, completa la cuarteta. Avanzan a la segunda ronda los dos mejores.

Francia no pasó problemas para clasificar en Europa con una marca de 10-2. Solo Lituania y Grecia con 11-1 fueron mejores en el proceso de ventanas de la FIBA.

Alemania ocupa el lugar número 22 en el ranking, cuatro por debajo de la República Dominicana, pero sus encuentros son frente a las potencias europeas de mayor complejidad que el enfrentado por los dominicanos en América. Los alemanes cerraron su clasificación con una foja de 9-3 y tampoco enfrentaron muchos contratiempos.

Jordania arrancó bien con una foja de 5-1 en las primeras tres ventanas de la clasificación para Asia y Oceanía, perdió cuatro seguidos, pero se recuperó y cerró fuerte con victorias sobre China y Nueva Zelanda. García es un técnico argentino de gran experiencia y que ha entrenado a selecciones como Uruguay, Argentina y Venezuela. Su mayor éxito a ese nivel fue cuando guió a los venezolanos a ganar el Preolímpico de 2015 en México y a pasar a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro.

Apodado como “Ché” tras su intervención en el BSN de Puerto Rico, el entrenador también ha paseado su talento, además de la boricua, por las ligas de Argentina (campeón 1994), Venezuela (dos veces campeón, 2006 y 2011), Uruguay (campeón 2008-09), Arabia Saudita, México, Brasil y España.

Con una media de 6-4 de estatura y 29 años, el equipo criollo tendrá que depender del aspecto defensivo al estar en desventaja ante conjuntos más altos. Deberá mejorar su acierto desde el arco de tres puntos y reducir las pérdidas de balón para tener opciones de triunfo.

Primera ronda

Primera ronda: Los 32 equipos participantes se dividen en 8 grupos de 4 equipos cada uno. Se enfrentan todos contra todos una vez y los dos mejores avanzan a la segunda ronda para ganadores. Los dos restantes avanzan a la segunda ronda de perdedores.

Segunda ronda para ganadores: Los 16 equipos se dividen en 4 grupos de 4 equipos cada uno. Se enfrentan todos contra todos dentro de su grupo una vez, salvo contra el equipo al cual ya se enfrentaron, y los dos mejores avanzan a la segunda fase. Los demás equipos quedan eliminados.

Segunda ronda para perdedores: Los 16 equipos se dividen en 4 grupos de 4 equipos cada uno. Se enfrentan todos contra todos dentro de su grupo una vez, salvo contra el equipo al cual ya se enfrentaron. Tras esta fase dejan de participar y se los ordena del 17mo. al 32do. puesto.

Segunda fase

Segunda fase. Consta de una ronda de play-offs comenzando en cuartos de final. Los equipos se enfrentan una vez a partido único, los ganadores avanzan y los perdedores quedan eliminados, pasando de cuartos de final a semifinales y de ahí a la final. Existe un partido por el tercer puesto.

Los eliminados en cuartos de final acceden a disputar el quinto lugar en dos rondas de play-offs. Los ganadores del primer choque disputan el partido por el quinto y los perdedores, por el séptimo puesto.

Clasificación

Clasificación a Tokio 2020. Por primera vez la Copa Mundial clasificará 7 equipos de manera directa a los Juegos Olímpicos. Estos serán los mejores de FIBA África, FIBA Asia y FIBA Oceanía, y los dos mejores de FIBA América y FIBA Europa. Los 16 equipos siguientes acceden a uno de los cuatro torneos preclasificatorios.

El equipo

El equipo dominicano quedó conformado por Ronald Ramón, Gelvis Solano, Víctor Liz, Rigoberto Mendoza, Luis Montero y Sadiel Rojas, además de Juan Miguel Suero, Dagoberto Peña, Eulis Báez, Juan José García, Eloy Vargas y Ronald Roberts Jr. El Ché contará con Melvin López como su principal asistente.

Los grupos

Grupos A: Costa de Marfil, Polonia, Venezuela, China. B: Rusia, Argentina, Corea del Sur y Nigeria. C: España, Irán, Puerto Rico y Túnez. D: Angola, Filipinas, Italia y Serbia. E: Turquía, República Checa, Estados Unidos y Japón. F: Grecia, Nueva Zelanda, Brasil, Montenegro. G: República Dominicana, Francia, Alemania y Jordania. H: Canadá, Senegal, Lituania y Australia.

Favoritos: Serbia, Estados Unidos, Australia, España y Francia.

Caballos Negros: Grecia, Nigeria, Argentina, Lituania y Brasil.

Figuras

Figuras: Giannis Antetokounmpo (Grecia), Nikola Jokic (Serbia), Marc Gasol (España), Rudy Gobert (Francia), Luis Scola (Argentina).

Calendario

Calendario RD (primera ronda): Domingo 1 vs. Jordania 4:30 A.M., Martes 3 vs. Alemania, 4:30 A.M., Jueves 5 vs. Francia, 8:30 A.M. Todas son horas de Santo Domingo.

SEPA MÁS

Siguiendo al equipo de RD

Tres primeros. El domingo 4:30 a.m RD contra Jordania; el Martes 3 a la 4:30 a.m ante Alemania y el Jueves 5, a la 8:30 a.m, contra Francia.

El Capitán. “Este juego es muy importante para nosotros ya que es el primero y desde ya estamos mentalizados en lo que tenemos que hacer contra ellos”, dijo Liz, el capitán del conjunto.

Los roles. Será clave que cada jugador dominicano ejecute su rol dentro de la cancha y que logren hacer las cosas como las pide el dirigente Néstor “Che” García.