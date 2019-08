Un cubano que en silencio, deja frutos selección boxeo RD

Armando Hernández, un técnico cubano especializado en boxeo, llegó al país con una encomienda y la ha cumplido con creces.

Como la gran constelación de técnicos cubanos llegados a República Dominicana Hernández, llegó al país en 2005 y de inmediato fue enviado a trabajar con un proyecto juvenil de la Federación Dominicana de Boxeo.

A él llegó un grupo de jóvenes talentos de entre 15 y 16 años. Cada cierto tiempo el grupo era renovado, incorporando otros prospectos hasta tener el último contingente integrado por Rodrigo Marte De la Rosa, Alexy De la Cruz, Leonel De los Santos, Hendi y Euri Cedeño, Luis Manuel George y Joaquín Berroa, entre otros.

“Hemos trabajado con este grupo desde que eran juveniles, paseándonos por diferentes eventos internacionales”, apunta Hernández, entrenador titular del seleccionado de boxeo, quien es asistido por Eudis Méndez, Carlos Almonte y Gregorio Santos.

“Misión cumplida”, dice Hernández quien no esconde su satisfacción de haber llevado a seis de sus pupilos al pódium por medallas, incluyendo el oro de Rodrigo Marte, apenas la tercera presea dorada del boxeo dominicano en Juegos Panamericanos. Antes lo habían ganado Joan Guzmán Juan Ubaldo Cabrera.

También ganaron medallas en Lima 2019, Leonel de los Santos y Rohan Polanco, quienes terminaron ganando presea de plata, mientras que Alexis de la Cruz y Miguelina Hernández se colgaron una medalla de bronce.

Hoy ve el resultado “de la formación que ha hecho por años del grupo”, que inició con los Juegos Bolivarianos Santa Marta en 2017, luego en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. También con este grupo Hernández asistió al Mundial Juvenil de 2017, así como a dos torneos clasificatorios.

“Ellos son muy jóvenes, pero con bastante experiencia”, razona Hernández y a seguidas menciona la calidad de su desempeño ante boxeadores con mucha más experiencia que ellos, señalando a los cubanos, venezolanos y brasileños, como experimentado boxeadores que han estado en Juegos Olímpicos y Campeonato Mundiales Superiores.

Hernández se siente “muy a gusto” en República Dominicana, donde ha establecido residencia. “Aquí he podido desarrollar mi carrera y creo que he brindado al país los méritos que humildemente he podido aportar”, concluye Hernández.

Logros

Ha logrado medalla de bronce en el Mundial de 2008 con Juan Ramón Solano y con el mismo Solano consiguió medalla de plata en los Juegos Olímpicos de la Juventud celebrados en Nanjing, China; estuvo en el equipo de entrenadores que clasificó los seis boxeadores que asistieron a los Juegos olímpicos de Beijing, China, en 2008, donde Félix Díaz ganó medalla de plata.

En ocasión de los Juegos Panamericanos de Lima 2019, trabajó con un grupo de púgiles desde hace varios años hasta llevarlos, primero a la clasificación, luego a conquistar medallas de diferentes colores, incluyendo el oro obtenido por Rodrigo Marte.

Cree que los resultados pudieron haber sido mejores, incluso los colores de las medallas, pero refiere que hay circunstancias que no pueden ser salvadas en este tipo de competición porque siempre se impone la autoridad.

Un logro.

Residencia.

En la actualidad, Hernández, trabaja para el Ministerio de Deportes y se ha radicado en República Dominicana. Casado con doña Claribel Pérez con quien ha procreado tres hijos. Arbin, de 12 años, María Carla, e 10 y Amanda, de seis.