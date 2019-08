Los que fallaron en Panamericanos de “Lima 2019”

YOEL ADAMES F.

yadames2003@yahoo.com

Santo Domingo

En la expedición a Lima todos embarcaron sus grandes sueños, su expedientes de favoritos y vítores de triunfos por adelantado.

Al regreso, solo algunos de ellos tocó un pedazo de la gloria y los principales favoritos mordieron el polvo de la derrota en tierra peruana. Lo peor, en un rotundo silencio a la llegada, descubrieron en el bolsillo una carta de deuda.

Los deportistas de mayor experiencia e incluso ganadores de medallas olímpicas Luguelín Santos y Luisito Pie tuvieron sus peores desempeños en el ciclo olímpico, y el recordista monarca Centroamericano y del Caribe Luis García, fueron los principales fracasos de la República Dominicana.

Al grupo de “deudores” se suman la medallista de oro en Adiestramiento, Ivonne Losos; la doble campeona panamericana Ana Villanueva; la novena de béisbol, la selección de tenis de campo; así como la campeona de gimnasia centroamericana Yamilet Peña; ninguna de estas figuras pudo disfrutar siquiera el olor culinario del podio en la capital peruana.

Otros que de igual manera navegaron por el camino pedregoso de la sequía medallista fueron Moisés Hernández, rey del taekwondo Centroamericano y del Caribe; y la doble campeona del mundo en boliche Aumi Guerra, quienes tuvieron que conformarse con medallas de bronce. Aumi, en dobles femenino.

“Caemos y nos levantamos”

El medallista en los Juegos Olímpicos de Rio de Janeiro 2016, Luis Pie, concedió una entrevista a LISTÍN DIARIO sobre el tema y estas son sus consideraciones:

“Cada juego es diferente, uno se prepara lo mejor que puede y siempre con la visión de dar lo mejor y lograr resultados porque el país eso es lo que espera y la dirigencia nos los exige; pero en el camino y en el escenario es que se sabe quién trabajó mejor y a quien pertenecen los metales.

“Lima fue un aprendizaje, te reitero que el país espera resultados lo sé, no excusas... y no me excuso, pero para mi fue un gran aprendizaje aunque no gané una medalla, cada preparación es un logro y tus rivales están en lo mismo.

“Caemos y nos levantamos; pero estamos felices con los resultados de los demás atletas. Nos caemos con la disposición de levantarnos”, cerró Pie su explicación sobre su fracaso en los Juegos Panamericanos, en Lima, Perú. Luis Pie fue eliminado por el venezolano Yohandri Granado 5-9 en el inicio de las competencias de taekwondo de los Juegos Panamericanos. La pelea transcurría empate 2-2 a inicios del segundo período, el medallista de bronce olímpico, Pie, sufrió un fuerte golpe en una de sus rodillas que le restó movilidad, lo que aprovechó el venezolano para sacar la ventaja y el resultado final a su favor.

El tropezón

El mal desempeño de los hermanos Santos dejó un mal sabor, Luguelín, medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Londres y quien regresaba de Bahrein tras separarse de su manejador de siempre José Ludwig Rubio, terminó muy lejos de sus condiciones que le dieron el subcampeonato de los 400 metros en Londres 2012. Su hermano, Juander, dominaba los 400 metros con vallas, pero tropezó al saltar el último obstáculo, cayendo al tapiz y desde ras de tierra ver a cada uno de sus competidores cruzar la meta con sus ojos desorbitados: Alisom Brendon Alves Dos Santos (Brasil) oro, con crono de 48.45; Amere Lattin (Estados Unidos) plata, con 48.98; y el bronce fue para Kemar Mowatt (Jamaica) con 49.09.

Al igual que Juander, pero con menos méritos, Luguelín se quedó sin medalla en la final de los 400 lisos de Lima, con un tiempo de 45.73. Santos había clasificado en el cuarto lugar para la final con una marca de 45.88. A la hora de la verdad, entró de penúltimo.

La lengua de De los Santos

A pesar de la gran demostración del boxeo que se llevó un cofre con una medalla de oro, dos plata y tres de bronce, su peleador de mayores logros no pudo brillar con el oro.

“Siento que me robaron el oro que fue lo único vine a buscar a estos juegos”, refunfuñó De los Santos, quien cayó en una decisión dividida 3-2 ante el cubano Lázaro Álvarez, en la final de los 60 kilos en Lima.

El dominicano en ocasiones parecía tener el dominio del combate, pero se preocupó más por las fantasías pugilísticas de pelear con la guardia totalmente abajo, celebrar cada golpes e incluso ridiculizar a su rival sacando su lengua, actividades no admitidas en el boxeo olímpico y que pudo ser motivo de castigo por algunos de los jueces que votaron en su contra y que llevaron al oro a Álvarez.

“A ellos nadie le enseña eso en la selección de boxeo, estos chicos ven el boxeo profesional y han copiado estilos como los de Floyd Mayweather, Pernell Whitaker, Muhammad Alí y otros peleadores, pero nosotros no enseñamos esas cosas”, declinó el entrenador Armando Hernández, principal mentor de la selección dominicana.

Campeón de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014, De los Santos era el favorito para llevarse el oro en los Panamericanos de Lima por la forma fácil en que venía avanzando y por haber vencido al cubano Álvarez en las eliminatorias continentales realizada en Nicaragua este mismo año.

Tristes finales

La amazona Yvonne Losos se clasificó para la final de Adiestramiento individual Prix ST. George Grand Prix al terminar séptima en su Grupo con un puntaje de 70.370 con la monta del ejemplar Aquamarin. En la jornada final, Losos de Muñiz cerró en cuarto puesto en la modalidad Adiestramiento Individual Intermedia I Gran Prix Estilo Libre, con una puntuación de 75.430 sobre Aquamarin.

El campeón Centroamericano y del Caribe Luis García, dueño de récords del área, se fue de Lima con las manos vacía quedando en quinto puesto en envión, luego de fallar el primer intento con 121 kilos, lo logró en la segunda oportunidad, y en el tercer chanche falló con 125 kilos. Las preseas de oro y plata fueron para los colombianos Francisco Mosquera, con 128 y 132; y Jhon Serna, 123 y 127. La campeona del mundo Aumí Guerra y Astrid Valiente solo pudieron aportar un bronce tras ocupar el tercer lugar en dobles femenino en el torneo de boliche. La dupla quisqueyana derribó un total de 5,014 pines en la segunda serie de seis juegos en la Videna Bowling Center.

Guerra promedió 207.2 pines tumbados en las dos series que comprendieron 12 juegos, mientras que Valiente tuvo una media de 210.7. La pareja de Estados Unidos, integrada por Stefanie Johnson y Shannon Okeefe conquistó el oro con un gran repunte para terminar con 5,317 pines tumbados.

CLAVES

SEPA MÁS

El béisbol, que en 1955 ganó el primer oro panamericano para RD, 64 años después sigue sin conseguir la supremacía y alejándose del podio. En Lima terminó en quinto lugar.

Lo que parecía un “récord” seguro no tuvo pie para llegar al podio, la bicampeona Panam Ana Villanueva se quedó corta en busca de su tercer reinado en los juegos continental.

Villanueva solo ganó un encuentro 4-0 contra la paraguaya Leyla Servin; empató 2-2 con Alicia Hernández y luego cayó 0-1 frente a Cheili González, para quedar sin medalla.

Moisés Hernández, rey Centroamericano y del Caribe de Taekwondo, se autocriticó al lograr un resultado que no llenó sus propias expectativas al subir al tercer escalón del podio.