David Ortiz graba primer video tras el atentado y es para felicitar a Jhoel López

Redacción Digital

Santo Domingo, RD

El expelotero de David Ortiz apareció por primera vez en un video luego de recibir un balazo el pasado mes de junio. Su reaparición fue para felicitar al comunicador Jhoel López y Liza Blanco quienes contrajeron nupcias la noche del sábado.

En un video de aproximadamente un minuto, el “Big Papi” comentó que se siente feliz por la unión matrimonial porque los considera como la “pareja perfecta”.

“¿Qué ustedes se van a casar? Este mundo se tiene que estar acabando, y es verdad eso… ¡Ay mi madrecita!. No, pero en serio, ustedes son la pareja perfecta men, te voy a explicar por qué,Liza es una mujer que no se descuida con su marido y Jhoel es un tipo que no se descuida con su mujer, eso es todo lo que tú necesitas men”, expresó Ortiz en el video que también fue presentado en la boda.

Asimismo, el expelotero que jugó para las Medias Rojas de Boston, les dijo “pásenla bien, gocen mucho, beban mucho, disfrútense a su familia porque ustedes se lo merecen los dos”.

También lamentó no haber podido estar en la boda “por razones médicas”, pero que espera verlos pronto en República Dominicanca.

El pasado 9 de junio David Ortiz recibió una bala que también impactó a Jhoel López en una pierna.

Tras el incidente Ortiz fue ingresado en un centro médico del país donde le extirparon la vesícula y parte de los intestinos.

Al otro día, el 10 de junio, fue trasladado en avión ambulancia al Mass General Hospital, en Boston, donde permaneció por varias semanas en cuidados intensivos y donde fue sometido a una cirugía exploratoria.

Las autoridades dominicanas han arrestado hasta el momento al menos 14 personas involucradas en el ataque que tenía como objetivo a Sixto David Fernández, quien estaba acompañando a Ortiz en el Dial Bar and Lounge, ubicado en las cercanías de la avenida Venezuela.

Entre los imputados están Víctor Hugo Gómez, Junior César La Hoz Vargas, Alberto Rodríguez Mota y Rolfi Ferreira Cruz o Ramón Martínez Pérez (Rolfi), señalado como el que hizo el disparo.

También están detenidos Oliver Moisés Mirabal, Eddy Vladimir Féliz García (El Nata), Joel Rodríguez de la Cruz (Calamardo), Porfirio Ayendi Dechamps Vásquez (Nene), Reynaldo Rodríguez Valenzuela, Gabriel Alexander Pérez Vizcaíno, Lanny Estefanny Pérez Reyes, José Eduardo Ciprián (Chuki) y a Carlos Rafael Álvarez (Carlos Nike) y Franklin Yunior Merán, (Rubirosa).