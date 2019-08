Gary Sánchez pega su jonrón 100 de por vida y hace historia

EFE

Los Ángeles (EE.UU.)

El receptor de los Yanquis de Nueva York Gary Sánchez dijo que no le interesan los números sino jugar de la mejor manera, pero las estadísticas en el béisbol son clave del desarrollo del juego y el dominicano impuso nueva marca en la Liga Americana de las Grandes Ligas luego de conectar su vuelacercas número 100 de por vida.

"Todo esto que está pasando en mi vida es algo muy especial para mí, siempre estará en mi mente todo lo que estoy viviendo como pelotero de las Grandes Ligas", dijo el toletero.



Sánchez conectó jonrón en la tercera entrada en el juego número 355 de su carrera y se convirtió en el jugador que más rápido alcanza los 100 jonrones en la historia de la Liga Americana.



El toletazo de Sánchez se dio el viernes en el juego contra los Dodgers de Los Ángeles, cuando los Yanquis ganaron con pizarra de 10-2.



En la historia de las Grandes Ligas, sólo el primera base Ryan Howard (325) alcanzó la marca del siglo en menos juegos en la Liga Nacional para los Filis de Filadelfia.



El siguiente receptor más rápido en llegar a 100 jonrones es el miembro del Salón de la Fama, Mike Piazza, quien lo hizo en sus primeros 422 juegos durante su tiempo con los Dodgers de Los Ángeles.



Sánchez se convirtió en el sexto receptor en la historia de los Yanquis en alcanzar la marca de los 100 vuelacercas, uniéndose a Thurman Munson (113), Elston Howard (161), Bill Dickey (202), el puertorriqueño Jorge Posada (275) y Yogi Berra (358).



"Debo reconocer que no vine a las Grandes Ligas soñando con ciertos números, solo vengo y me dedico a trabajar duro para obtener los mejores resultados", indicó el dominicano.



"Quiero hace bien mi trabajo y rendir al máximo, dar lo mejor de mis habilidades en el campo de juego", agregó.



Dijo que los jonrones "se darán cuando uno menos lo espere".



Mientras, el guardabosques Aaron Judge indicó que el dominicano "es nuestro mejor bateador, es algo que he dicho durante mucho tiempo".



El piloto de los Yanquis, Aaron Boone, indicó que Sánchez "tiene un talento especial y cuando está controlando la zona de strike, está en el nivel de élite".



"Es bueno verlo continuar balanceando el bate tan bien como lo está haciendo, y con suerte continuará con el impulso que ahora tiene", añadió.



El mes de agosto ha sido más prolífico para Sánchez después de terminar julio con .102 / .172 / .688 y un jonrón en 15 juegos, antes de un segundo período en la lista de lesionados (en la ingle izquierda).



Para Sánchez fue el jonrón número 29 del año, en su juego 89 de la temporada. Bateó 33 jonrones en 122 juegos en el 2017.