“Yo no tengo ningún vínculo con él”, dice Luis Castillo sobre caso César El Abusador

Redacción Digital

Santo Domingo, RD

El expelotero dominicano de Grandes Ligas Luis Castillo negó rotundamente la acusación que le hiciera el procurador Jean Alain Rodríguez de estar relacionado a una red de narcotráfico y lavado de activos, liderada por César Emilio Peralta, "César El Abusador”.

Al ser cuestionado por periodistas del Listín Diario, Castillo dijo que le sorprendió enterarse de las acusaciones en su contra puesto que nunca ha tenido vínculo alguno con Emilio Peralta.

“En sí yo no lo conozco, son personas que actúan en Santo Domingo y yo vivo aquí en Miami. Yo no tengo ningún vínculo con él, ni nunca he estado involucrado en nada, es la primera vez que me veo en esta situación”, expresó el ex beisbolista.

Agregó que tan pronto se enteró de las acusaciones se puso en contacto con las autoridades del país para expresar su disposición a ayudar en la investigaciones, a fin de limpiar su nombre.

“Lo que quiero en realidad es que mi nombre se limpe, por que hay cosas que no son justas”, puntualizó.

Luis Antonio Castillo Donato, dominicano de 43 años de edad, fue un segunda base que jugó en la MLB, donde fue tres veces All-Star y ganador del Guante de Oro, y campeón en la Serie Mundial con los Marlins de Florida en 2003.

Castillo, hizo su debut en Grandes Ligas el 8 de agosto de 1996 con los Marlins de Florida, equipo con el que se mantuvo hasta el año 2005.

Su última experiencia con un equipo de la MLB fue con los Filis de Filadelfia, con los cuales firmó un contrato de Ligas Menores el 22 de marzo, pero fue liberado el 30 de ese mes.