De Vladimir Jr. y Fernando Tatis

La temporada de Grandes Ligas 2019 sigue su curso, un montón de nuevos records en jonrones porque cada vez que alguien le topa (aunque sea a medias), la pelota sale brincando hacia las gradas. También llegan algunas noticias negativas para los dominicanos:

Fernando Tatis Jr. tiene serios problemas en la parte baja de la espalda, ha sido puesto inactivo por 10 dias, y no se sabe cuándo regresará. En los Padres de San Diego se habla, además, de que el asunto es serio y no quieren provocar algún riesgo porque los Padres salieron de competencia. No tienen chance en su división (la Oeste, Liga Nacional) y tampoco vía wild card. Tatis batea para .317 en 334 turnos, con 22 jonrones, 53 empujadas y 13 dobles. En el plano negativo, tiene 110 ponches y solo 30 bases por bolas. Ha actuado en 54 juegos.

Vladimir Jr. tiene problemas en la rodilla izquierda y le hicieron resonancia magnética . El mismo dice que el asunto no es serio, pero hace dos años en doble A tuvo problemas en la misma parte.”NO es el mismo problema, es otro asunto”, dijo Vladi, de 20 años de edad. Vladimir ha aparecido en 53 juegos, promedio en 274, 14 jonrones, 55 impulsadas.

.-Rafael Devers aporta la parte positiva con una soberbia ofensiva del último mes. Ayer pegó de 5-4 en la victoria de Boston 13 por 7 sobre Baltimore y se convierte en el primero de MLB con 100 empujadas, además de 27 jonrones y 46 dobles (líder) también en ese renglón.. Boston perdía ese partido 0-6 en el tercer inning, y borraron todo eso.

.- El derecho Zack Greinke alcanzó su victoria 200 de por vida, el número 118 en la historia de MLB. Además, es el tercero entre los activos, uniéndose a C.C.Sabathia, de los Yanquis, Y Justin Verlander, de Houston..Los Astros vencieron a Oakland 4 por 1 con el pitcheo de Greinke.

.- Cleveland dominó a los Yanquis 8 por 4 ganándole la serie de tres.. Mike Clevinger solo lanzó 5 innings de 3 hits y 10 ponches, y mejoró su marca a 8-2 con 3.11 de efectividad.. Francisco Lindor disparó su jonrón 21 y también D.J. LeMahieu igual cantidad, el más valioso de los Yanquis en el año. Cleveland está a 2.5 de Minnesota en la División Central, pero lidera el wild card..Los Yanquis aventajan a Tampa por 9.5 juegos en la División Este Liga Americana.

DE INTERES: José Ramírez tuvo un día de descanso por Cleveland y su lugar fue ocupado por Mike Freeman, quien pegó de 5-4,. incluyendo jonrón…Arizona tiene un novato dominicano lanzador llamado Joel Payamps, quien sería el número 777… El señor Aristides Aquino, novato de Cincinnati, tiene 11 jonrones en 17 juegos este año y sigue impactando las mayores… Pete Alonso, el hombre de los Mets, disparó su cuadrangular 40 en la victoria de su equipo11 -5 sobre Kansas City.. Alonso establece nueva marca de jonrones en la Liga Nacional dejando atrás los 39 de Cody Bellinger, de los Dodgers , hace 2 años…Ayer, Bellingar produjo su número 42 de la campaña, mientras los Dodgers perdían 3-5 de Atlanta… Juan Soto también se fue para las gradas dos veces y suma 28, superando todos sus números del año pasado. Washington venció a Milwaukee 16-8 y otro dominicano,Victor Robles, pegó su Hr. 16..En cada partido de liga mayor se produce un festival de jonrones, y todos disfrutan del espectáculo..Chris Sale, el zurdo de Boston, tiene dolores en el codo derecho y sale de circulación. Los Medias Rojas siguen en negativo…El cubano Yordan Alvarez, de Houston, tiene 19 cuadrangulares y es “nueva estrella” de las mayores…Gleyber Torres, venezolano de los Yanquis, tiene 7 juegos de múltiples jonrones, el número uno en grandes ligas en ese renglón…Kansas City puso en waivers el jardinero Billy Hamilton, quien ha explotado bien temprano en su carrera… Tres dominicanos fueron suspendidos 50 juegos por dopaje el pasado viernes. Se llaman Luis Díaz , de Atlanta, Eliezer Mejía y Marcos Encarnación , de Arizona. Los tres son pitches y actúan en la Liga de Verano de Santo Domingo…