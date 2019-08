Golf Update con Up and Down ampliado

Félix Olivo

Santo Domingo, RD

Muchas noticias a nivel nacion a le inter nacional a las cuales no hemos podido dar cabida por asuntos de espacio en nuestra columna. Hoy nos ponemos al día con una sección Up and Down agrandada:

* Dominicana en los Panamericanos. Nuestra selección se ubicó en el puesto 12 del medallero. Individualmente el mejor nuestro fue Willy Pumarol (-3, puesto 14), y en la misma posición quedó Rachel Kuehn por las damas. Juan José Guerra se ubicó en la posición 21 con +1. Medallero general. Caballeros: Fabrizio Zanotti (PAR, oro), Novales Toledo (GUA, plata), y Guillermo Pereira (CHI, bronce). Damas: Emilia Migliaccio (EEUU, oro), Julieta Granada (COL, plata) y Paula Hurtado (MEX, bronce). Equipos: EEUU (oro), PAR (plata), y Canada (bronce). Gracias Carlos, Felipe, Manuel Luna, Brenda, George, Robert Guerra, Manuel Antuña, y William por el gran apoyo y soporte a JuanJo, Willy y Rachel.#proud!

* Torneo BM Cargo. Mañana inicia la séptima edición del evento en Corales, con 336 jugadores en acción. El torneo tendrá una actividad exclusiva para damas, y una apretada agenda artística que incluye a Sergio Vargas, Chiquito Team Band, Eddy Herrera, y Héctor Acosta. #eltorneo

* David Leadbetter y Lydia Ko. El afamado coach aconsejó a la ex número uno del mundo tomarse un descanso del golf profesional con el fin de que reencuentre su juego. Leadbetter, quien fue su coach por 3 años, dijo que a la Ko le afectan problemas personales que la han llevado a cambiar de agente, de palos y de caddie, provocando que en dos años sólo haya ganado una vez. Lydia tiene foja de 14 triunfos desde que se hizo profesional.

* Clásico David Ortiz. La estrella del béisbol y futuro salón de la fama decidió mover este año su torneo a Miami. El torneo, que normalmente va en diciembre, ahora va del 21 al 24 de noviembre en el campo del Ritz Carlton Hotel en Key Biscayne. El tendrá sus razones, y las respetamos.

Definitivamente, todos apostamos a la mejoría de David.

* AGLA: El Tour AGLA celebró su sexta parada en Punta Espada. Scores gross: Joaquín Montero en Senior A, Freddy Rodríguez AA, Justin Rodríguez en la B, Antonio Gelabert, Senior B, Héctor Alfaro en la C y Binky Hurtado por las damas. Scores netos: Franklin Frías, Senior A, Enrique Rodríguez AA, Gian Giha en la categoría B, Javier Moreno, Senior B, Juan Silfa en la C, y por las damas, Martina Villegas.

*6ta. Parada Liga Hispaniola. El campo Ocean’s Four albergó el evento en el salieron ganadores en el flight A, Domingo Medina, en el B, Juan Carlos Deive, en el C, Hugo Santana, en el D, Rommel Pepén, y en el E, Carlos Méndez. Por puntos acumulados, los ganadores del viaje anual a Orlando son Domingo Medina, Edward del Villar, Hugo Santana, Pablo Rodríguez y Carlos Méndez.

Overall, el equipo Bernhard Langer le ganó 28 a 22 puntos al equipo Gary Player.

Felicidades a Gustavo Matos y su directiva.

* Pierden tarjeta del PGA Tour. Varios jugadores perdieron su estatus para la próxima temporada, al quedar fuera de los primeros 125 del ranking de la FedEx Cup. ¿Nombres sonoros fuera del dinero? Martin Kaymer, Bill Haas, Hunter Mahan, Daniel Berger, Beau Hossler, Sam Saunders, Harris English y Sangmoon Bae, entre otros. ¡Sopla! * Tiger hará evento amateur. El torneo se llama The Nexus Cup, y sus organizadores dicen que será el “evento de golf amateur más exclusivo del mundo”.

La competencia (solo por invitación), se jugará por equipos a 36 hoyos los días 24 al 25 de septiembre en el Liberty National.

* Parada Extraordinaria Golf Channel AM Tour RD. Se jugó en Punta Blanca, dominando en los flights regulares Cecilia Rosado (Palmer), Teófilo Valera (Hogan), Jonathan Ruiz (Jones), y José Randazzo (Snead). Por los veteranos en Senior Hogan Flight ganó Roger Alba, en Senior Sarazen dominó Kjell Nord, y en Senior Snead Walter Leoni. Nos vemos en la Gran Final los días 30 y 31 en Punta Espada. Recuerden que tendremos simultáneamente el Torneo Fiebre de Golf para jugadores no miembros del Tour.

* Acción del finde: Local: 7mo. Torneo BM Cargo (Corales), y Family Weekend (Romana Country Club. PGA Tour: BMW Championship. Champions Tour: Dick’s Sporting Goods Open. Tour Europeo: D+D Real Czech Masters.