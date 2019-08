Annerys y Prisilla, dos pilares de “Las Reinas” que repiten 16 años después

Javier Flores

Santo Domingo, RD

16 años después, la República Dominicana volvió a sentir la emoción de ganar una medalla de oro panamericana en voleibol femenino.

Aquella primera edición, cuya sede fue la capital dominicana, las denominadas “Reinas del Caribe” ganaron la medalla de oro luego de vencer a Cuba en un reñido partido de cinco sets que paralizó a todo el país. Ese momento se puede considerar como el punto de despegue de una selección histórica.

Entre esas versiones de los equipos del 2003 y de este año, solo hay dos constantes. Dos nombres. Priscilla y Annerys. Annerys y Prisilla.

Una de ellas es la capitana para este evento, Prisilla Rivera y la otra es Annerys Vargas Valdez, quienes se convirtieron en las primeras atletas de República Dominicana en ganar dos mellas de oro panamericanas en deportes de conjunto.

Rivera, de ahora 34 años de edad, y Vargas Valdez, de 38, están formando parte de la selección en lo que puede ser su último ciclo olímpico.

Prisilla Rivera

“Esto es para ustedes, nosotros salimos siempre a dar lo mejor y que cada gota de sudor vale la pena, a seguir trabajando, porque queda Tokio”, fue lo que comentó Rivera luego de la victoria ante Colombia, en alusión al repechaje que enfrenta la selección dominicana para conseguir un cupo en los Juegos Olímpicos de 2020.

La designada capitana desde hace alrededor de un año por el cuerpo técnico y el director de la selección nacional, Cristóbal Marte, manifestó a LISTÍN DIARIO el año pasado que estará con las reinas hasta Tokio.

“Si Dios me lo permite, me da salud y continuo con los trabajos que estoy haciendo, pretendo estar ahí hasta Tokio, porque mi finalidad es culminar en los Juegos Olímpicos”, dijo Rivera en esa ocasión, aunque también dejó establecido que si siente que no está aportando al equipo antes de ese momento, ella será la primera en “recoger” e irse.

Hasta ahora ese no ha sido el caso para la veterana quien en mayo del 2018 fue electa como Jugadora Más Valiosa en el primer ensayo de la Liga de Voleibol Superior, premio que repitió en los pasados Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla, donde la República Dominicana conquistó la medalla de oro por quinta ocasión consecutiva.

Antes de eso la veterana se mantuvo en varios clubes internacionales, en diferentes países desde el 2005 hasta el 2017.

Con la selección, Prisilla Rivera, madre de una niña, ha ganado un total de 16 medallas, incluyendo una medalla de oro en Norceca en 2009.

Annerys Vargas Valdez

La otra pilar de la selección, y que estuvo presente en aquel 2003, fue Vargas Valdez, quien a sus 38 años de edad aun se mantiene siendo de las principales defensas de la selección dominicana.

Annerys ingresó a la selección en 1998 y desde entonces ha cosechado 15 medallas con la misma, incluyendo ambos oros panamericanos.

“La disciplina es lo primordial. Si no eres disciplinada en tu trabajo no tendrás los resultados que buscas”, declaró Valdez en 2018 a este diario, en una entrevista especial que se le hizo por su participación en el torneo distrital.

Ella fue definida por sus compañeras como alguien “luchadora, admirable, profesional, excepcional, disciplinada. Una atleta que siente por su país”.

Son Annerys y Prisilla. O Prisilla y Annerys. Los únicos nombres que repiten en la gloria del oro panamericano nacional.