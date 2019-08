De los Santos noqueó en 23 segundos, Tiki y Micaías brillantes

Santo Domingo, RD

El debut de la empresa promotora nacional “Fighting Force” tuvo de todo, pero nadie imaginó que el turno estelar de la noche del sábado sería tan corto y sorprendente.

Luego de diez combates profesionales que llenaron de emoción a más de dos mil fanáticos que abarrotaron el Pabellón de Esgrima del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, el dominicano Reynaldo -El Mulito- de los Santos puso a dormir en solo 23 segundos del inicio a su rival venezolano Lucas Borregales, doble monarca de sambo.

“Esperaba dar una gran batalla esta noche como muchos de mis compañeros, pero no me siento mal, vencí a un gran rival, y es un resultado maravilloso, que me deja a mi mismo sorprendido porque no esperaba ganar de una manera tan rápida, pero me hace feliz”, dijo De los Santos aun eufórico con su resultado.

“El Mulito” como le llaman sus fans pateó el cuerpo de Borregales y este le retuvo la pierna derecha y en un giro inteligente previo a liberarse, De los Santos golpeó en martillo a su rival en el rostro dejándolo fuera de combate.

Borrogales cayó fulminado ante el asombro de los miles de parroquianos que apoyaron “Force ONE” que ya prepara una nueva fecha para el mes de octubre, según su presidente Rodolfo Dauhajre.

El evento avalado por la Comisión Nacional de Artes Marciales Mixtas (CONAMIX), también tuvo en el turno semiestelar el triunfo por unanimidad de Reynaldo ‘Tiki Tiki’ Acevedo sobre el santiagués Lucas Marte, quien perdió su invicto en cinco rondas.

Fortaleza de Micaías

Uno de los peleadores mejor valorado en Force ONE fue Micaías “Pink Ranger” Ureña, quien en desventaja de tamaño ante su oponente Dayanys Rivas ejecutó una estrategia inteligente peleando a la medio y corta distancia para conectar golpes sólido a la parte medio de su rival.

“Lo golpeé fuerte abajo para quitarle movilidad y poder hacer mi pelea adentro, al inicio se me puso incómodo, pero cuando le conecté a los costados se auxilió de la jaula y desaté mi mejor ataque para liquidarlo, él árbitro lo protegió porque de ahí iba para la lona”, dijo Micaías eufórico luego de frenar a Rivas en 4:10 del round inicial.

Récord nacional.

El Comisionado Nacional, el periodista Yoel Adames reveló que el nocaut de “El Mulito” sobre el venezolano Borregales, a los 0:23 segundos, es el récord nacional para el “KO más rápido”, para la entidad oficial que rige las MMA.

A tres de cinco.

Las peleas de MMA, son a distancia de tres asaltos de cinco minutos de duración cada uno.