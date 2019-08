Cambios de MLB fortalecen y debilitan

Héctor J. Cruz

Obviamente, muchos equipos de Grandes Ligas se fortalecen con los cambios que se originan en el mes de julio, otros se debilitan porque salen de peloteros relevantes por un solo motivo: el económico. Quieren rebajar nómina, a veces frustrados por la ausencia de buenos resultados deportivos. Tal vez sea ese el caso de Arizona Diamonbacks, que salen del lanzador Premium Zack Greinke , uno de los mejores pagados del beisbol. Reitero el comentario de que de ahora en adelante no se podrá hacer más cambios el resto de la temporada por ninguna vía , eliminándose el famoso “Waivers”. Veamos a continuación cuáles equipos consiguieron material de importancia, que los fortalece para el resto de la jornada y posible play off:

ASTROS DE HOUSTON: Lograron a Zack Greinke, fortaleciendo un cuerpo monticular que ya tiene dos estelares en Justin Verlander y Gerrit Cole..También añadieron otro lanzador abridor en Aaron Sánchez, procedente de Toronto, y al receptor Martin Maldonado, de los Cachorros, y quien será sustituto. Houston domina la División Oeste Liga Americana con 8 juegos de distancia de Oakland, y deberá ser ganador de su grupo. Ellos ganaron la serie mundial 2017 vs., los Dodgers, y quieren volver al clásico final.

INDIOS DE CLEVELAND: Tenian serios problemas de entendimiento con su lanzador Trevor Bauer, el mejor de este año, y decidieron hacer un movimiento triple con San Diego y Cincinnati. Recibieron a dos bateadores de juego diario, el cubano Yasier Puig, que será jardinero, y el dominicano Franmil Reyes, que será Designado pues nadie esconde que tiene limitaciones defensivas, amén de que su OBP también es bajito. Pero, con Reyes Cleveland invierte en el presente y para el futuro pues apenas está en su segundo año. Reyes es un mastodonte que puede conectar 40 jonrones y esta misma campaña puede llegar hasta allí.

En otros movimientos relevantes, los Cachorros recibieron al jardinero Nick Castellanos, procedente de Detroit, y eso los fortalece… Oakland consiguió al pitcher Tanner Roark, procedente de Cincinnati, y Washington al pitcher Daniel Hudson, de Toronto. Los Filis adicionaron al jardinero Corey Dickerson (Piratas), Tampa al inicialista venezolano Jesús Aguilar (Milwaukee=), Atlanta a los relevistas Shane Greene (Detroit) y Mark Melancon (Gigantes)…Arizona al lanzador Mike Leake, de Seattle.

Ni Yanquis ni Boston ni Dodgers hicieron movimientos de relevancia. Se quedan igualitos como están, y así provocan ronchas en sus parciales.

Jandel Gustave es un muchacho nativo de Pimentel que fue llamado ayer por los Gigantes de San Francisco, pero no es "novato".. El lanzó en 6 partidos con dicho club en 2017…. Los Yanquis ganaron ayer a Arizona 7-5 y este club gana con jonrones, pero no necesariamente de sus principales cañones (de hecho, Gary Sánchez y Giancarlo Stanton están en lista de lesionados, y ayer ingresó también el inicialista Luke Voit.. Dos jonrones tuvieron de Mike Tauchman, novato, y el sustituto receptor Austin Romine… El cubano Aroldis Chapman tuvo su salvado 27 y los Yanquis mejoran a 68-39, líderes de la División Este..El colombiano Gio Urshela pegó su doble 24 y su promedio está en .311..¿Volverá con Licey este próximo invierno? Tal vez a hacer el lance de primera bola, si lo invitan… Zack Greinke, por cierto, fue el pitcher iniciador por Arizona y lanzó 5 innings, su última aparición con dicho club este año. El partido fue a la 1 , y más tarde lo cambiaron….Josh Donaldson decidió con jonrón en el décimo la victoria de Atlanta 5-4 ante Washington.. . Donaldson tiene 25 jonrones y 66 remolcadas y ha sido pieza clave para Atlanta, que tiene ahora 64-45… Juan Soto pegó su jonrón 20 y 70 empujadas, y todavía tiene dos meses de acción…. Luis Castillo tiró 7 entradas de 6 hits y 1 carrera, 7 ponches, llevando a Cincinnati a triunfo de 4 por 1 sobre los Piratas..Castillo tiene 10-4 y 2.63 de efectividad…. Mike Trout produjo su cuadrangular 35, la única carera que anotaron los Angelinos vs.Detroit ( perdieron 1-5)…..Trout tiene, adema´s, 86 empujadas… Va a llegar a los 40 jonrones y lo haría por 2da. vez en sus 9 años en liga mayor.En 2015 pegó 41 y el año pasado se quedó en 39..De por vida suma 275…