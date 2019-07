Los “gringos” son dueños de los Panam

Héctor J. Cruz

Hectorj.cruz@listindiario.com

Twitter: hectorj_cruz ???/ Facebook: hjcbeisbol@hotmail.com

Nadie se crea que por ser un evento regional los Estados Unidos no ponen todo su interés en conseguir un dominio total de los Panam. Es cierto que en algunos deportes no envían sus atletas Premium, pero aún así ellos pueden vencer a los países pobres, aquellas naciones que no tienen gran presupuesto para el deporte, pero también cuentan con un programa deportivo fuerte, con una política de Estado. ¿Qué hay en Estados Unidos? El programa colegial más sólido del mundo, y son muchas las naciones que han tenido que seguir sus pasos.

Son cientos de miles los atletas que produce ese programa escolar, con una fortaleza enorme en el bachillerato y el universitario.

Pero, los Panamericanos son un segundo reflejo de la pobreza del deporte del Continente pues no hay avances. Los Olímpicos lo muestran sin refajo pues las buenas demostraciones de América Latina en las Olimpiadas son escasas.

En los Panamericanos 2011, celebrados en Guadalajara, la delegación de Perú logró 7 medallas, 2 de plata y 5 de bronce, ninguna de oro. En 2015 en Toronto, Perú logró 3 de oro, en total 12, dando un pequeño salto. Los peruanos ocuparon la posición 13, detrás de Dominicana que obtuvo 3 de oro y un total de 24.

En 2015, los Estados Unidos alcanzaron 103 medallas de oro, pero en 2011 tuvieron 92. Con esos datos puede establecerse comparación con los países más pequeños. Sin embargo, hay países que muestran sus músculos como Brasil que en 2015 tuvo 42 oro, Cuba 36, Colombia 27, México 22 y Argentina 15.. Ese es el grupo de naciones que disputan los diez primeros puestos, y detrás de ellos está Dominicana, que antes estaba muy lejos.

En 1999, Dominicana fue a los juegos de Winnipeg, Canada, y obtuvo 1 de oro, 3 de plata, 6 de bronce, un total de 10 para el puesto 14. En la siguiente edición de los juegos, celebrada en Santo Domingo, el total subió a 41 con 10 de oro, y el salto fue tremendo. En ese sentido, la lucha del Dr. José Joaquin Puello , Luisin Mejía y demás olímpicos, fue validada en la historia. El presidente era Hipólito Mejía y el Ministro de Obras Públicas Miguel Valgas Maldonado, que se encargó de todas las construcciones.

En esos juegos, Estados Unidos fue primero con 106 oro, y nunca han bajado de ese pedestal.

DE INTERES: Los Mets de Nueva York siguen muy activos y ayer enviaron a su lanzador zurdo Jason Vargas a los Filis de Filadelfia por personal joven..Los Mets no pierden gran cosa pues ahora mismo están haciendo movimientos con miras al 2020, aunque se entiende muy poco lo del pitcher Marcus Stroman..Los Filis fortalecen su pitcheo, desde luego, pues Vargas tienen mes y medio lanzando bien. Vargas, de 36 años, es nacido en California. Tenia marca de 6-5 y 4.01 de efectividad…. Nelson Cruz tiene un buen momento. Ayer fue anunciado como jugador de la semana de la Liga Americana luego de batear para .414, 7 jonrones y 13 empujadas.. Incluso pegó de jonrón en 5 partidos corridos, igualando una marca de la franquicia compartida por tres jugadores…. Cruz acaba de cumplir 39 años de edad (1ro. de julio), y suma 386 jonrones de por vida…Tiene dos meses para conectar 14, pero no se crean ustedes que eso es fácil…puede que sí, pero no es fácil..La competencia aprieta en algunos equipos y les ponen las cosas difíciles a los bateadores más peligrosos….El derecho Domingo Germán continúa ganando..El domingo fue factor en la victoria de los Yanquis 9-6 frente a Boston, impidiendo que los Medias Rojas barrieran la serie de 4..´Tiene ahora 13-2 y 4.08, y tiene una gran oportunidad de acercarse a los 20 triunfos..Ha sido tremendo sustituto de Luis Severino, incluso sus números se podrían parecer mucho a los del año pasado (Severino tuvo 19-8)….Un colombiano ganó el tour de Francia. Se llama Egan Bernal y dio un “palo por los 411).,.. La Fifa refuerza sus códigos éticos y morales y dicen que penalizarán “el acoso sexual, el abuso, la explotación y la falta de transparencia”..Eso significa que se la pondrán difícil a los “bandidos”..