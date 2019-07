Al Horford asegura que compromisos en la NBA provocaron su decisión de no ir al Mundial

Armando Soldevila

Especial para Listín Diario

Santo Domingo

El jugador de baloncesto Al Horford, de los 76ers de Filadelfia, declaró este jueves que decidió no participar con la selección dominicana que jugará el Mundial de Baloncesto en China el próximo mes de septiembre porque decidió enfocarse en sus compromisos con su nuevo equipo en la NBA.

“Fue una decisión muy difícil pero decidí enfocarme en mi juego, en mi trabajo, en mi contrato, en las cosas que tengo que hacer con la NBA y me dolió mucho. Esta decisión no fue tan fácil para mí, mi sueño siempre ha sido con la selección nacional, jugar en un mundial, jugar en unas olimpíadas, sé que hay mucha gente triste, mucha decepción, y yo lo entiendo”, dijo el estelar delantero.

Horford, que firmó un acuerdo de cuatro temporadas y 97 millones de dólares garantizado este verano, declaró que el cambio de organización dificultó su decisión de jugar con la escuadra nacional.

“Si me hubiese quedado en Boston yo creo que las cosas podrían haber sido diferentes para mí, pero ahora que firmé con Filadelfia vinieron muchos cambios para mi familia: me tengo que mudar a esa ciudad, buscar vivienda, establecer a mis hijos, un reto de esta temporada que viene que es muy grande, son muchas cosas que van en mi contra. Seis semanas en el verano (con el equipo nacional), añadiéndole a eso una temporada de la NBA, se me hace muy difícil.

Horford, que se encuentra en la República Dominicana participando en el primer campamento JR. NBA que se realiza en el país, no descartó jugar en un futuro para el equipo dominicano.