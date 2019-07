¡Criticas a los tuyos, y Guacanagarix feliz!

Félix Olivo

@FELIXOLIVO | @FIEBREDEGOLF

Hola Fiebruses. Hace unos meses un nutrido grupo de dominicanos recibimos el primer seminario de reglas en español impartido en toda su historia por la USGA, ofrecido por el bori-dominicano Francisco Rivera. Nuestra presencia fue histórica, valorándolo la USGA en su justa dimensión, e incluso nuestras fotos están expuestas en la sede de la institución. Pero a lo que me quiero referir es a las burlas que nos hacen porque la mayoría nos “asamos” en el examen. Sin ánimos de justificar (no tengo por qué hacerlo, usted no me pagó ni el curso ni mis gastos), debo decir que TODOS los que tomamos el seminario fuimos a aprender, y vaya que lo hicimos. No a demostrar nada. De mi parte, que por mi trabajo tengo que “echar mano” al libro de reglas muy seguido, aprendí un montón, y luego me senté examen en mano a buscar las respuestas incorrectas, las corregí y ya están grabadas en mi memoria. Señores, dos exámenes de selección múltiple, con 150 preguntas en 1:45 minutos “no es paja de coco”. En lugar de burlarse de nosotros, procure aprender y suelte ese complejo de Guacanagarix que nos corroe el alma. O pague su curso y deje de J la P.