Alonso se enfrenta al enigma del emigrante

“Soy más dominicano que muchos que viven aquí”. Los comentarios de que la faja se iría a España si él resulta ganador, y que no está hecho de lo mismo que su rival, ha sido la espina que hirió el orgullo patrio de Jonathan -Maravilla- Alonso.

Él ha vuelto con la esperanza de convertirse en el nuevo campeón del mundo del país cuando se mida a su compatriota Alberto “La Avispa” Puello el próximo sábado 27, en el coliseo Carlos -Teo- Cruz.

Alonso, quien se marchó de Jamao al Norte hacia España en los brazos de su abuela a los tres años, afirma que nunca ha dejado de ser un buen dominicano, que jamás renunciaría a sus raíces y que su historia de atleta tendrá uno de los finales más felices porque podrá cumplir el sueño de ser campeón del mundo ante su gente.

“Los seres humanos deberíamos siempre agradecer, me enseñaron eso desde pequeño, es esa la razón por la que tengo una deuda con España, por ello fui a los Juegos Olímpicos a representarla porque me críe y crecí allí, tuve oportunidades y las he aprovechado ¿por qué no agradecer? ¿hay que dejar de ser dominicano por esa motivación? Nunca he negociado mi nacionalidad”, dice Alonso de forma expresiva.

El peleador invicto, quien acaba de renunciar a la corona nacional de las 140 libras de España, reiteró que viene a su país hasta tres veces año y ha permanecido hasta tres meses en su Jamao al Norte, natal.

Reclamó que no viene solo por un título, sino que anteriormente quiso mostrarse al público local y realizó dos presentaciones aquí, el primero en el bar “Maunaloa” y luego, en el hotel Jaragua.

“Cuando he peleado aquí la gente de mi pueblo se ha desbordado en autobuses hacia Santo Domingo y me dan su apoyo, esta vez sé que lo harán y ojalá se multipliquen”, convoca.

“En lo que respecta a vi vida privada, vengo con regularidad a mi pueblo y agoto vacaciones hasta de tres meses y comparto y disfruto de mi gente, viajo a Moca hasta tres veces al año cuando estoy en Nueva York porque los vuelos son de tres horitas, cortitos”.

Será la primera vez que dos dominicanos disputen un cinturón de los cuatro organismos munidales oficiales, en su país.

La empresa Shuan Boxing Promotion agradeció públicamente a la Asociación Munidal de Boxeo por la confianza de permitirle presentar esta velada dentro de su programa “KO a las Drogas”.

También a MIDEREC y su ministro Danilo Díaz por su apoyo para el evento.

PERFIL

Bélgica Peña Promotora Shuan Boxing

"Una histórica pelea para el país”

Bélgica Peña, la mujer con poder en Shuan Boxing, anunció que habrá boletas de precios económicos para que todos los fanáticos de los barrios asistsn al coliseo Teo Cruz a presenciar un combate histórico para el boxeo local.