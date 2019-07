Los héroes en el triunfo del Rafael Barias

Alex Rodríguez

alex.rodriguez@listindiario.com

Saldado el torneo de baloncesto superior del Distrito Nacional, con bajas y altas como todo en la vida, es tiempo de reconocer a los héroes del triunfo del club Rafael Barias.

Muchos lo dudaron, pero al final, los esfuerzos valieron la pena y nueva vez -por cuarta ocasión- la institución del popular sector de Villa Consuelo puede, en buena liz, levantar el trofeo de campeón.

El gerente Alberto Rodríguez -con un agresivo enfoque- hizo los movimientos. Cambio de entrenador, de refuerzos, de jugador Sub- 25. No le tembló el pulso. No va a perder por falta de diligencia.

Joel Ramírez, el entrenador de primer año, llevó a las líneas la sapiencia que demostró como jugador. Un gran prospecto para la dirigencia a nivel de selecciones en los próximos años. Mucho por aprender, pero talento de sobra.

Tyrone Curnell y Paris Bass. Dos refuerzos que se complementaron y aportaron en cada faceta. El primero más vistoso y productivo, pero el segundo “resolvió” en momentos claves y se compenetró con el grupo.

Eulis Báez. Qué clase de jugador. No se nota en la cancha y casi acaba con un triple-doble.

Un aglutinador que por fin pudo ganar en el superior con su club de origen. Ejemplo dentro y fuera de la cancha.

Manuel Fortuna. Aunque se rumorea su retiro, todavía muestra que tiene mucho que aportar en ambas puntas de la cancha. Intensidad, entrega y pasión a cada paso.

José Fortuna. Definido como el alma del equipo por su hermano Manuel. En sus equipos siempre comienza otro como armador, pero siempre termina “Pancho” en los momentos cruciales. Otro que nunca “se quita”.

Juan Araujo. El canasto más seguro de la liga de media distancia. Se “contagió” y pasó la bola más que nunca. Administrado con eficacia, dio minutos de calidad.

Daniel De La Cruz. Otro que no desmaya en toda la cancha. Con él un saludo a los veteranos y jóvenes que, aunque no con los números o actuaciones, apoyaron a los que están delante.

Rayner Santana. El refuerzo Sub-25 tomó la responsabilidad de armador titular y se integró como si fuera un bariano más.

No se puede dejar de mencionar a los integrantes de la directiva del club con Amaury Durán y Yerkin Figuereo como nombres principales, pero hay muchos otros que trabajan en bajo perfil. Para ellos, respecto y reconocimiento.