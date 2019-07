Fernando Alonso descarta hacer regreso a la Fórmula Uno

EFE

Oviedo

El piloto español Fernando Alonso afirmó que tiene claro el siguiente paso que dará en su carrera y que no pasa por volver a una Fórmula 1 que no le ofrece los mismos retos que puede conseguir fuera de ella.

"Tengo una idea clara de lo que voy a hacer, no dejo puertas abiertas ni estoy esperando o buscando que me llame nadie. Siempre he elegido dónde y cuándo quería correr, porque me muevo en base a lo que me hace feliz. Lo que haga en el futuro está en mi cabeza y se sabrá a su debido tiempo", explicó el asturiano que se encuentra en Asturias presentando actos con su Fundación.

El bicampeón mundial descartó por completo su vuelta a una Fórmula 1 que dejó hace seis meses por falta de motivación y que da por concluida tras apostar por ella con dedicación absoluta la mitad de su vida y la mayor parte de su carrera deportiva.

"En los últimos años, lo que pueda ofrecerme a nivel personal no me resulta lo suficientemente atractivo. Fue una etapa excepcional, pero a día de hoy no encuentro en la F1 los retos que puedo conseguir fuera de ella", aclaró el propio piloto, que echa de menos más acción en una competición dominada por Mercedes.

Alonso, que no quiso revelar cuál será su siguiente paso, afirmó que su plan de futuro está claro en su cabeza y que lo desvelará a su debido momento, aunque éste no va a ser un Dakar que, aunque no descarta, valorará en un futuro más lejano.

"Es una carrera atractiva, la más importante, pero también opuesta a mis cualidades o manera de conducir. Nunca lo he hecho en tierra y hacer el más duro del mundo de repente sería algo extremo", concluyó.

El piloto estuvo Asturias, su tierra natal, para participar en la presentación de una nueva edición del "Liberbank Challenge", que organiza su Fundación y del que saldrá uno de los participantes de la gran final europea de eSport, el "Logitech G Challenge" que se celebrará en Alemania el próximo mes de noviembre.