Juan Rubelín “A mi me han fallado”

Ramón Rodríguez

Santo Domingo, RD

Juan Rubelín Ramírez es el único campeón Panamericano que tiene el deporte de lucha de la República Dominicana que va a Lima, sin embargo, muy poco se sabe de su pasado irredento.

Aprendió a leer y escribir cuando ya era un adolescente con 14 años, sometido al trabajo infantil para contribuir el sustento de la familia y para llegar hasta donde se encuentra hoy, un adulto de 28 años. Con una esposa y dos hijos pasó por muchas, incluyendo el comprar unos centavos de harina y azúcar para hacer de comer en el día.

El dramatismo de su pasado es para escribir una novela.

En 2011, en los Juegos Panamericanos de Guadalajara, fue la única medalla de oro del deporte de lucha y de las 7 alcanzadas por el país en ese evento.

Con nostalgia cuenta que hoy no tiene un hogar y de esa actuación superba recibió un carro que fue sorteado entre los 7 medallistas y que él tuvo la suerte de ser agraciado y 400 mil pesos que entregó el Ministerio de Deportes por su medalla.

Después de esa hazaña pidió al presidente de entonces Leonel Fernández que le regalara una casa, el síndico del municipio de Azua, Rafael Hidalgo se tomó la libertad para levantarle una vivienda y pidió como condición que este consiguiera el terreno.

Rubelín Ramírez vendió el carro y tomó parte de los 400 mil pesos para comprar el terreno, el resto lo usó para cubrir deudas familiares y enfermedad de un hermano suyo. La Federación de Lucha le entregó otros 50 mil como estímulo por su proeza.

Ocho años después, la prometa del Alcalde Rafael Hidalgo ha caído en el olvido y Rubelín Ramírez sigue viviendo en las mismas condiciones y cree que su esfuerzo ha sido en vano.

Esa frustración se acrecienta cuando ve que otros deportistas, también con méritos, son asistidos, pero su caso ha sido dejado al tiempo.

“A veces he pensado en retirarme, que el esfuerzo que he hecho ha sido en vano, me siento mal, muy mal”, revela el atleta, el más veterano del equipo de lucha que va a Lima.

“Cuando pienso en mis dos hijos levanto los ojos al cielo y me digo, tengo que seguir adelante para darles a ellos la vida que no pude tener”, apunta Juan Rubelín.

Insiste en que “nunca se le ha reconocido el mérito de haber ganado una medalla de oro Panamericana”, señala el atleta que ganó la presea cuando apenas tenía 20 años.

Empero, va a los juegos decido a mostrar una vez más que existe República Dominicana y su esperanza es levantar la bandera nacional.

Sus inicios

Juan Rubelín relata que en sus inicios en la lucha, también “tuve que luchar para que me aceptaran”.

“Iba al gimnasio y cerraban las puertas y me quedaba mirando por una “hendija”, cuenta, a pesar de que Daniel Brioso, un amigo de infancia, le invitaba a ir a practicar. “Siempre me dejaban fuera, porque era pequeño”.

“Otra cosa”, sigue contando Juan Rubelín, “mi papá no quería que practicara lucha, me quería ver trabajando en una panadería, después me mandó a un taller con dos hermanos de padre, me le escapaba todos los días hasta que me dejaron tranquilo”.

Juan Rubelín aprendió a leer y escribir con la ayuda de una hermana.

Se hizo bachiller en el liceo Roman Baldoriotti De Castro en su natal Azua, antes hizo sus estudios primarios en la escuela Ángel Rivera, en el sector de La Bombita, donde aún reside.

Quiere seguir sus estudios y se ha inscrito en la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU) donde espera titularse “y ser un espejo para mis hijos”.

Así reparte Juan Rubelín los 15 mil pesos que gana en el Parni: 3 mil a su madre, 2 mil a su papá, 1,500 a cada uno de sus dos hermanas, el resto lo envía a su esposa para mantener sus dos hijos.

Aquí queda con el salario que devenga como miembro de la Fuerza Aérea Dominicana.

Estilo greco

Hansel Pimentel 60 kilos

Alfredo de León 67”

Joan Batista 77”

Carlos Adames 87”

José Arias Paredes 97”

Leodalis Santana 130”

Estilo libre

Juan R. Ramírez 57 kilos

Álvaro Rudecindo 65”

Julio Rodríguez 74”

Luis Miguel Pérez Sosa 97”

Entrenadores

Elio Camaway Estilo libre

Porfirio Minier ” Carlos Félix ”

Hansell Rafael Ramírez Greco

La familia.

Padre : Manuel de Jesús Ramírez

Madre : Gloria María Díaz Beltré

Hermanas : Damaris, Nancy Jocelyn y Deivy

Esposa : Raysa Ramírez

Hijos: Juansel Rubelín y Beatiful

La queja es del luchador RubElÍn Ramírez, a quien le prometieron una casa hace 8 años delpo.

paso firme a semis. hits

1 Nombre Apellido .358

2 Nombre Apellido .358

3 Nombre Apellido .358

4 Nombre Apellido .358

5 Nombre Apellido .358

dobles

1 Nombre Apellido .358

2 Nombre Apellido .358

3 Nombre Apellido .358

4 Nombre Apellido .358

5 Nombre Apellido .358

triples

1 Nombre Apellido .358

2 Nombre Apellido .358

3 Nombre Apellido .358

4 Nombre Apellido .358

5 Nombre Apellido .358

ponches

1 Nombre Apellido .358

2 Nombre Apellido .358

3 Nombre Apellido .358

4 Nombre Apellido .358

5 Nombre Apellido .358

salvados

1 Nombre Apellido .358

2 Nombre Apellido .358

3 Nombre Apellido .358

4 Nombre Apellido .358

5 Nombre Apellido .358