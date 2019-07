Harán gran velada de artes marciales el tres de agosto

Freddy Tapia

Santo Domingo, RD

Luego de cumplir con los requisitos legales para operar como promotora, Fighting Force anunció ayer la primera de una serie de carteleras de Artes Marciales Mixtas que se propone montar en el país, entre las que se incluye una en combinación con la afamada empresa internacional UFC.

“Nosotros nos hemos propuesto traer la UFC a la República Dominicana en menos de un año”, destacó Domingo Dauhajre, asesor de Fighting Force.

El conocido empresario declaró que tanto él como su hijo Rodolfo, quien es el presidente de la nueva promotora, han sostenido conversaciones en ese sentido con el presidente de la UFC, Dana White.

“Ya tenemos contacto directo con Dana White. Estamos conversando con él y nos invitó a la cartelera que la UFC tendrá el 17 de agosto en Los Ángeles, California”, puntualizó.

“Eso debe ser motivo de orgullo para República Dominicana”, subrayó Dauhajre durante su comparecencia de ambos en el Café Deportivo de LISTÍN DIARIO.

“Sí Argentina lo hizo. Sí México lo hizo. Sí Chile lo hizo. Sí Uruguay lo hizo, porqué no la República Dominicana”, se preguntó.

Manifestó que no se trata de una aventura de Rodolfo Dauhajre y la empresa Fighting Force, “sino una aventura a favor del deporte que queremos hacer una realidad”.

Ambos estuvieron acompañados por los atletas Rodolfo Alberto y Micaías Ureña, dos de los principales exponentes dominicano de de ese deporte.

Agradecen apoyo

Asimismo, agradeció la colaboración que han recibido del Ministerio de Deportes, en la persona del titular de esa cartera Danilo Díaz.

Resaltó que éste le facilitó para el montaje de sus primeras carteleras el Pabellón de Esgrima del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

“Es la primera vez que se presta esa instalación y eso habla favorablemente de cómo el amigo Danilo Díaz ha acogida nuestra propuesta”, indicó el ex asesor de imagen de Sammy Sosa en la época dorada del “Bambino del Caribe”.

Asimismo, mostraron su agradecimiento al Comisionado Nacional de Artes Marciales Mixtas, Yoel Adames, de quien resaltaron la asesoría para que la empresa Fighting Force haya cumplido con los requisitos correspondientes.

Plaza RD

Domingo Dauhajre no alberga dudas de que las Artes Marciales Mixtas (MMA, sus siglas en inglés) llegaron para quedarse en la República Dominicana.

Vaticinó que este país se convertirá en una importante plaza de esa modalidad de los deportes de combate, la cual acusa una creciente popularidad en EEUU, Europa, Asia y la región.

Precisó que hace un par de años acudieron a Las Vegas, Nevada, a ver una cartelera en la que participaron Alex García, el primer dominicano que compitió en la UFC y otro apellido Cáceres, y que ello les hizo ver que aquí hay potencial para trascencer en la MMA. Omar de la Cruz lo había hecho en Bellator.

Puso como ejemplo a Micaías Ureña y a “Tiki Tiki” Reinado Alberto, de quienes dijo que tienen un gran talento, pero que como ellos hay muchos más que han podido ver en visitas realizadas a centros docentes.

OPINION

Pasando el bastón a otra generación

YOEL ADAMES F.

Comisionado Nacional Artes Marciales Mixtas

Durante los años ‘80 era un juvenil, estudiaba, bailaba y gozaba mi futuro interminable. Ya convertido en un pichón de periodista conocí a un embajador de siempre en Miami, a don Eduardo Dauhajre, su don de gente y su afán de servir me marcó de inmediato y salvando la diferencia de las edades nos hicimos buenos amigos. Unos años después conocí a su hijo ‘Minguín’ (Domingo Dauhajre) él le acompañó a mi oficina, don Eduardo estaba un poco enfermo, luego lo perdimos... Ahora me ha tocado ser exigente, duro con una tercera generación: con el hijo de Minguín, el impoluto Rodolfo, quien luego de dos años investigando desde Boston University, donde hacía estudio de grado como abogado, sacaba tiempo para llamar hasta convertirse en el primer promotor oficializado por la Comisión de MMA. Creo, que si los demás actores que le acompañan no aprovechan a este virtuoso muchacho, se habría perdido una de las mejores oportunidades de subir al cielo esta disciplina, y lo mejor, por muchos años.