Franmil dispara el 26, pero Padres caen ante Marlins

AP

Miami

Brian Anderson bateó un jonrón de tres carreras en el primer inning y los Marlins de Miami lograron el martes una victoria por 12-7 sobre los Padres de San Diego, que perdieron su cuarto encuentro consecutivo.

Los Padres (45-49) cayeron cuatro juego debajo de .500 por primera vez esta temporada.

El colombiano Harold Ramírez sumó dos dobles, dos carreras impulsadas y dos anotadas. Garrett Cooper pegó su 11mo cuadrangular y un sencillo productor de dos anotaciones, y el dominicano Starlin Castro conectó un triple con las bases llenas para colocar 11-3 la pizarra en la sexta entrada.

Jordan Yamamoto (4-0) tuvo dificultades al inicio y necesitó 99 lanzamientos para cumplir con cinco episodios, pero sólo aceptó dos carreras limpias.

El novato de los Padres, Logan Allen (2-2), enfrentó su segunda apertura aciaga en fila, al permitir siete carreras en dos capítulos y un tercio.

Por los Padres, los dominicanos Fernando Tatis Jr. de 4-0, Franmil Reyes de 1-1 con una anotada y dos producidas, Francisco Mejía de 2-0 con una anotada, Manuel Margot de 4-2 con una anotada y dos empujadas, y Luis Perdomo de 1-0.

Por los Marlins, los venezolanos Miguel Rojas de 4-2 con dos anotadas y una producida, y Elieser Hernández de 1-0. Los colombianos Harold Ramírez de 5-2 con dos anotadas y dos impulsadas, y Jorge Alfaro de 5-2. Los dominicanos Castro de 5-2 con tres remolcadas y César Puello de 3-2 con una anotada. El puertorriqueño Yadiel Rivera de 4-2 con dos anotadas.

FILIS 9

DODGERS 0

(AP) Filadelfia

Los Filis perdieron una ventaja de una carrera en la parte superior de la novena entrada el martes por la noche en el Citizens Bank Park, haciendo parecer que seguirían la vergonzosa derrota del lunes de 14 carreras con un derrumbe tardío de 24 horas más tarde.

Pero luego los Filis anotaron una carrera contra el cerrador de los Dodgers, Kenley Jansen, en una bola que cayó en el jardín central poco profundo para un golpe de base, y Bryce Harper siguió con una línea que saltó por delante del jardinero central de los Dodgers A.J. Pollock para un doble.

Los Filis construyeron una ventaja de 6-1 en la segunda entrada. Scott Kingery bateó un jonrón solitario al jardín izquierdo en el primero.

Brad Miller bateó un jonrón de dos carreras al jardín central derecho en el segundo. Cinco bateadores más tarde, Harper conectó un jonrón de tres carreras al jardín central.

La pelota dejó el bate de Harper a 107.5 mph y recorrió 458 pies proyectados, según Statcast.

Marcó el jonrón número 17 de Harper, su tercer más largo de la temporada y el primero en casa desde el 27 de junio. Pero una ventaja de 6-1 no es segura contra los Dodgers, especialmente con el lanzador derecho de los Filis Vince Velasquez lanzando bolas rápidas en el centro del plato.

Max Muncy, quien comenzó la novena entrada con una base por bolas, aplastó una bola rápida de 0-2 para un jonrón en solitario en el segundo.

Cody Bellinger emboscó una bola rápida de primer lanzamiento para un jonrón de dos carreras al jardín derecho en el cuarto. Pollock siguió a dos bateadores más tarde con un jonrón en solitario a la izquierda en una bola rápida de 3-0.

Joc Pederson cortó la ventaja de los Filis a 6-5 en el quinto cuando envió un jonrón en solitario a la derecha. Él golpeó una bola rápida de 2-1.

Por los Dodgers, Pedro Báez lanzó una entrada en blanco.

Por los Filis no jugóJean Segura. Su compañero Maikel Franco falló en el único turneo oficial que tuvo y el relevista Juan Nicasio ponchó a los dos que enfrentó.

Carpenter lesionado

Los Cardenales de San Luis colocaron el martes al jugador de cuadro Matt Carpenter en la lista de lesionados por 10 días debido a un golpe en el pie derecho.

El club anunció el movimiento antes de su juego del martes contra los Piratas de Pittsburgh.¥

“Es una contusión bastante severa en la parte alta de su pie”, dijo el manager de San Luis, Mike Shildt. “Esperamos que él se pierda sólo tres, cuatro o cinco días, y que llegue a un punto en que pueda reanudar algunas actividades de béisbol. Luego, quizás irá a Memphis o a Springfield para cumplir algunos turnos, volviendo acá en el undécimo día”.

Carpenter se lesionó el pie el lunes, en el séptimo inning de la victoria por 7-0 sobre los Piratas. Bateó de foul un lanzamiento y se golpeó el empeine.

El equipo informó que los rayos X en el pie resultaron negativos.

“Simplemente tengo que usar un botín durante cuatro o cinco días. Luego, ojalá que baje la inflamación y que pueda hacer lo que se requiera”, manifestó el pelotero.

“Ellos están optimistas de que no me perderé más de una semana”.

Carpenter es el séptimo jugador de los Cardenales que se encuentra actualmente en la lista de los lesionados, uniéndose a titulares notables como el receptor puertorriqueño Yadier Molina y el jardinero dominicano Marcell Ozuna.

Carpenter batea para .215 con 10 jonrones y 29 producidas. Su colocación en la lista de lesionados se presenta apenas unos días después de retornar con los Cardenales tras la pausa del Juego de Estrellas. Había estado fuera desde el 29 de junio, debido a un tirón lumbar. Fue activado el 11 de julio.

San Luis convocó al jugador panameño de cuadro Edmundo Sosa, de 23 años, procedente del equipo de Memphis en Triple-A.

Franmil Reyes, de los Padres de San Diego, sigue demostrando que es uno de los bateadores de más poder en las Grandes Ligas ap

XXXXX 0

XXXXXXXX 0

atque quam. Am tus, que di seninte nimis. Nihil hortum oris ius; norae qua tam, Ti. Valarion di, ta ina, nocremque mere more convere, que paturo, or audelius Ad consupimiu consupions hacn nimur loc, supionde addumus suleri tus; nonfessa vir liquit vis? Liu senatan tebulab istemerum teat virmihilla te in sa Simmorsunte nin tam ad di, dies aut L. Obsena,