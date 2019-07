Neymar en París: dos años de promesas y polémicas

AFP

Un traspaso récord, goles espectaculares, un tratamiento médico polémico y ruido extradeportivo... De 2017 a 2019 Neymar ha hecho entrar al Paris Saint-Germain en una nueva dimensión, pero también en una telenovela donde cada uno de sus gestos protagoniza portadas en todo el mundo.

Los reproches del PSG este lunes por su ausencia en el entrenamiento es el último episodio de una larga lista de incidentes.

TEMPORADA 1

Episodio 1: 222 millones de euros

El increíble culebrón termina con su traspaso récord de 222 millones de euros para abandonar el FC Barcelona. Antes de la oficialización de su llegada el 3 de agosto de 2017, y de su mensaje de bienvenida en la Torre Eiffel, se suceden los intentos para retenerlo en Cataluña, como el célebre "Se queda" del central Gerard Piqué. Esta operación es el punto de partida de un efecto dominó sin precedentes en el 'mercato'.

Episodio 2: el 'show' contra el Toulouse

Luego de debutar en la Ligue 1 francesa en Guingamp, Neymar da sus primeras carreras en el Parque de los Príncipes contra el Toulouse el 20 de agosto (6-2). Con un doblete y dos asistencias, el artista brasileño da muestras de su increíble talento.

Episodio 3: 'Penaltygate(s)'

El primer desliz llega muy rápido, contra el Lyon en París, el 17 de septiembre (2-0). Al final del partido, Neymar reclama lanzar un penal que se disponía a tirar Edinson Cavani. El uruguayo, lanzador habitual, se niega. La disputa, que no habría tenido mayor trascendencia en cualquier club, se convierte en un minicaso de Estado.

Cuatro meses más tarde, nada cambia. Pese a anotar cuatro goles contra el Dijon (8-0), el brasileño es silbado por su propio público cuando se niega a dejar que Cavani lance un penal, que para el charrúa habría podido significar el récord de goles marcados con la camiseta parisina.

Episodio 4: lesión y operación en Brasil

El 25 de febrero de 2018 Neymar se lesiona en un tobillo y se retira en camilla cuando su equipo ganaba 3-0 al Marsella. El N.10 de la selección brasileña no podrá participar en la eliminación en los octavos de final de la 'Champions' de su equipo a manos del Real Madrid, el 6 de marzo. Luego, el PSG da la sensación de no tener el control sobre el tratamiento médico de su estrella, operado en Brasil.

Episodio 5: Mundial y simulaciones

Después de una larga convalecencia y de ganar el trofeo honorífico de mejor jugador de la Ligue 1, 'Ney' participa en la Copa del Mundo-2018. Pero Brasil cae en cuartos contra Bélgica (2-1) en un partido donde el '10' no aporta mucho. Sin embargo, con lo que se queda el mundo del fútbol es con sus simulaciones y su querencia a tirarse al suelo a la mínima. Neymar vive la peor temporada de su carrera.

TEMPORADA 2

Episodio 1: recaída fatal

Pesadilla médica, parte 2. Tras una primera parte de la temporada llena de esperanza, el drama se repite: el 23 de enero de 2019, en un partido de la Copa de Francia contra el Estrasburgo (2-0), 'Ney' abandona el césped del Parque de los Príncipes llorando, de nuevo con dolores en el pie derecho. Se evita la operación, pero la estrella brasileña falta al doble enfrentamiento contra el Manchester United en Liga de Campeones y a la inverosímil remontada de los ingleses (victoria parisina 2-0 en la ida, derrota 3-1 en la vuelta).

Episodio 2: pesadilla copera

La vuelta de Neymar se produce a finales de abril en la final de la Copa de Francia. En la entrega de medallas en la tribuna de honor del Stade de France, 'Ney' golpea a un espectador tras la derrota. La escena se hace viral en las redes sociales.

Suspendido tres partidos por ese gesto, pierde el brazalete de capitán de la 'Seleçao' a pocas semanas de la Copa América, que finalmente no podrá disputar por una nueva lesión.

Episodio 3: acusación de violación en París

Los problemas continúan a principios de junio. Neymar es acusado de violación por una mujer que le denuncia por unos hechos que se habrían producido en París. En un video de siete minutos publicado en Instagram, Neymar se defiende: "Fue una trampa y terminé cayendo en ella. Espero que eso sirva como una lección para el futuro".

Episodio 4: ¿Presión y sanciones?

"No quiero más comportamientos de estrellas". En una entrevista en la revista France Football, el presidente del PSG, Nasser Al Khelaifi, rompe su silencio en junio para abrir la puerta de salida al brasileño, sin mencionarle. "(Los jugadores) no están aquí para pasárselo bien. Y si no están de acuerdo, las puertas están abiertas. ¡Ciao!". Unas semanas más tarde, Neymar se ausenta en la vuelta a los entrenamientos. El PSG promete "tomar las medidas apropiadas" que correspondan.