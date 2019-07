Sobre impuestos en Usa y Dominicana

Héctor J. Cruz

A propósito de las firmas de los peloteros dominicanos y los grandes bonos en dólares, de nuevo surge el tema del pago de impuestos y los descuentos a los peloteros. Al respecto, aclaro los siguientes puntos:

1.- Un par de reconocidos scouts me aclaran que el pago de los bonos no tiene descuentos para los peloteros por parte de sus equipos de MLB y el impuesto de Estados Unidos. Se considera una operación que, al realizarse fuera de territorio USA, no aplica para tales descuentos. A los jugadores bajo contratos en Grandes Ligas, por lo regular les rebajan entre un 30 y 35 porciento.

.- 2do. El Estado Dominicano no recibe pago de impuestos por estos bonos. Como no interviene ninguna empresa local ( no se consideran a las academias de MlB como empresas comerciales, creo), tampoco es afectada por estos descuentos. Es decir que la familia y el jugador reciben el dinero completo. Usted pudiera decir que deben incluír esos montos en sus declaraciones personales anuales, pero dudo mucho que eso suceda al considerarse movimientos económicos personales de gente de clase social baja.( Ahí tendría que opinar algún especialista).

LOS MAS SONOROS: Por cierto, ya casi todo está acordado, hay más de 220 dominicanos firmados y esa cantidad de familias tendrá gran movimiento económico en los próximos tres meses. El portal de MLB en español publica un trabajo de Jesse Sanchez que ofrece un resumen de las firmas más costosas por países. Comento lo concerniente a los dominicanos:

1) Jasson Domínguez, jardinero, Yanquis de Nueva York, US$5.1 millones.

2.- Robert Puasón, short stop, -- Atléticos de Oakland, US$5,000,000).

3.- Bayron Lora, jardinero, Texas Rangers US$4,200,000.

4.- Erick Peña, OF, Reales de Kansas City, US$3,800,000.

5.- Ronnier Quintero,cátcher,- Cachorros de Chicago, US$3,000,000

6.-) Emmanuel Rodríguez, jardinero, Mellizos de Minnesota US$2,700,000

7.- Kevin Made, Short stop , Cachorros de Chicago US$1,700,000

8.- Dauri Lorenzo, Short , Astros de Houston,US$1,800,000

9) Ismael Mena, jardinero , Padres de San Diego, US$2,000,000)

10.- Jhon Díaz, jardinero, -- Yankees (US$1,200,000.

Como puede notarse, los más caros de los firmados son jardineros y shorts stop, y ningún lanzador. Se cuela un receptor, Ronnier Quintero por los Cachorros, una especie que se ha convertido en algo raro en estos tiempos en el beisbol dominicano.

¿Por qué no hay lanzadores? Parece que los “desarrolladores” analizan que ser bateador deja bonos más altos que los pitchers, y están concentrados en eso.

DE INTERES: El derecho Luis Castillo tuvo la mejor actuación de los peloteros dominicanos de Grandes Ligas este jueves.. Cincinnati venció 1-0 a Milwaukee, y Castillo llevó el partido sin hit hasta el 7mo. Inning…Un señor llamado Keston Hiura le pegó hit luego de un out, y Castillo se retiró con 7.2 entradas de 1 hit, 1 base y 9 ponches. Mejoró su marca a 8-3 y 2.29, y estará en el juego de estrellas del próximo martes 9 en Cleveland… José Ramírez recordó sus tiempos de "jonronero" del año pasado y ayer disparó dos en el triunfo de Cleveland 8 por 2 sobre Kansas City… Ramírez tiene ahora 7 ( pegó 39 con 105 remolcadas en 2018)..Ahora se quedará bien corto de esas cifras pues apenas tiene 33 empujadas… Cleveland sigue mejorando, ha ganado 4 en línea y su record se coloca en 48-38, ubicándose a 6 juegos de Minnesota en la División Central de la Americana…Fernando Rodney está activo con los Nacionales de Washington y ayer tuvo su 2do.salvamento con dicho club. Washington venció 5-2 a Miami en otra barrida..Los Nacionales dan señales de vida con 45-41… Eloy Jiménez pegó su jonrón 15, en la derrota de White Sox 5-11 ante Detroit… Eloy pasará de los 20 cuadrangulares sin problemas….El venezolano Gleyber Torres se cuela al juego de estrellas en lugar del lesionado Brandon Lowe, de Tampa… ¿Quién será el rival de Vladimir Guerrero Jr. en el derby de jonrones? Oh,Christian Yelich, el líder de las mayores con 31…¿A quien usted le va? Yo me voy con el criollo , el hijo de Vladi… Este será un fin de semana de puro fútbol..Este sábado en Santiago va el partido final del Torneo de Apertura de la LDF entre Cibao FC y Pantoja..El domingo hay doble jornada internacional en finales.. De un lado, en el Maracaná de Río de Janeiro, se disputa la Copa América entre Brasil y Perú (voy a Brasil)…Y en Chicago la final de la Copa de Oro (Centroamérica y el Caribe) entre Estados Unidos y Perú (voy a USA)….El jardinero Victor Reyes fue subido de nuevo por Detroit, y San Diego activó al lanzador Dinelson Lamet, quien no actuaba desde el año pasado…