Sobre el manejo del dinero

Héctor J. Cruz

hectorj.cruz@listindiario.com

twitter: hectorj_cruz Facebook. hjcbeisbol@listindiario.com

¿Qué hace un joven dominicano de 16 años que recibe 5 millones de dólares por una firma al beisbol profesional? ¿Qué dicen las leyes dominicanas al respecto? ¿Tiene potestad legal para manejar tanto dinero en una cuenta personal? Si no la tiene, ¿ a nombre de quién se déposita tan alta suma? ¿A qué edad puede empezar a disponer de su dinero, bajo qué condiciones? Las preguntas las hacen distintos lectores, y las respuestas son simples.

.- Tanto dinero va a una cuenta familiar, que maneja su padre, madre o tutores..

.- Hace más de 10 años, el banco BHD León firmó un pacto con la MLB mediante el cual esta entidad tiene la primera opción de recibir los pagos de bonos de los equipos , abrir cuentas a las familias, inclusive van más lejos cuando brindan orientación de inversión y manejo.

.-Una vez el joven cumpla 18 años, y adquiera la mayoría de edad en el formato legal dominicano, podrán tomar acuerdos y disposiciones familiares que consideren de lugar.

.- Todo contrato debe ser aprobado por MLB (oficina del comisionado) en un máximo de 45 días a partir del acuerdo. Ahora se hace más rápido, a veces en dos días, porque todo pelotero inscrito ya ha sido previamente examinado. Los equipos, además, tienen también otros 45 días para hacer los egresos correspondientes que por lo general se realizan en uno o dos pagos.

.- Corresponde a la familia del pelotero hacer el pago del % acordado con el preparador que se hizo cargo del muchacho, un proceso de formación y desarrollo que a veces dura más de 3 años. ¿Cuánto es esa suma? Es un asunto privado, a veces llega al 30% y mucho más de ahí. Los problemas están incluídos y se repiten cada cierto tiempo.

Estos montos representación una gran atracción dentro de la industria, y es mucha la gente que monta sus “programas”. Lo hacen en terrenos ajenos como estadios de softbol, estadios de beisbol del gobierno y propios. Inclusive, preparan a los muchachos dentro de parques bien amplios, como el Mirador Sur y el Mirador Este, en Santo Domingo. Un grave problema es el abandono de la escuela por parque de los menores de edad, gravísimo diría yo. Por ese lado hay mucha tela por donde cortar, como dice el refrán.

DE INTERES: Sobre ese tema, el señor Manuel Medina Rodríguez escribe lo siguiente: “Es muy bueno destacar el otro lado que tiene la firma de jóvenes en julio 2, la cantidad de niños abandonando los estudios con el apoyo de los padres que buscan con sus hijos llegar a esos millones. La pelota es un juego y todos los muchachos les gustan jugar, todos tienen talentos, construyendo ese sueño en los padres. Otro problema es que aunque los firman a los 16, hay muchachos que desde los 12 años están pasando de manos, Domínguez es de Mao y se lo firmaron a Noboa en la capital. Hay muchos negocios que no salen en los periódicos y muchos muchachitos explotados.”….Con los Cachorros de Chicago está actuando un jugador dominicano llamado Robert García, quien tiene una gran historia. Varios colegas me escribieron al respecto, entre ellos Luichy Sánchez..Este muchacho, infielder, fue firmado originalmente por Cleveland en 2010, fracasó y luego desapareció del beisbol organizado. Los Cubs lo descubrieron hace poco tiempo jugando en la liga de Italia, estaba actuando en I woa, triple A, y está en el equipo mayor….El venezolano Odúbel Herrera está mejorando su situación.Ayer tuvieron juicio y su novia, Melany Martínez, retiró los cargos por violencia de género, pero el asunto no queda ahí. MLB anunció que sigue suspendido y que este viernes conocerá su caso. Lo más probable es que lo suspendan porque una cosa es la justicia normal, otra la política de MLB contra abusos de pareja…Domingo Germán volvió a la acción anoche y fue el pitcher iniciador por los Yanquis vs. Mets… Los White Sox pusieron en waivers al cubano Yonder Alonso (cuñado de Manny Machado). Tuvo bajo rendimiento de .178-7-27…Tres del juego de estrellas se lesionaron: el infielder Tommy LaStella, el jardinero Hunter Pence y el pitcher Jake Odorizzi.. Por ellos entraron Brandon Lowe (Tampa), José Berríos , Minnesota y Xander Bogaerts, de Boston… D.J. LeMahieu tuvo fue electo el mejor del mes de mayo en la Americana con .295-6-29, 2 triples y 8 dobles.-En la Nacional Charlie Blackmon, de Colorado, con .412-10-19…Max Scherzer, mejor pitcher de la Nacional, tuvo 6-0 y 1.00, y 5 de sus seis juegos fueron de más de 10 ponches.. Un monstruo que ayer cumplió 35 años..