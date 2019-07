Cuando el beisbol se torna millonario

Héctor J. Cruz

hectorj.cruz@listindiario.com

twitter: hectorj_cruz Facebook. hjcbeisbol@listindiario.com

Dice el dato que alrededor de 15 dominicanos firmaron ayer por una suma superior al millón de dólares, y otros pudieran inscribirse en las próximas horas y días. Entiéndase bien que decir US$1 millón equivale a más de 50 millones de pesos dominicanos que, tengo entendido es buen dinero. Vale precisar que se trata de muchachos que han cumplido 16 años de edad (regla del beisbol para estas firmas internacionales),en acuerdos de la MLB.

Vale decir, también, que tanto dinero ha provocado un crecimiento increíble de “centros de preparación” de peloteros, que aquí se denominan “Programas”. La mayoría están en manos de ex peloteros, gente que alguna vez intentó ser profesional, de coaches, entrenadores, dueños de ligas de pequeños, etc. También se han incorporado un numeroso grupo de gente de dinero que patrocinan esos programas, más bien como un entretenimiento porque son gente “millonaria “ de verdad”. ¿Qué significa esto? Que este pasatiempo se ha convertido en tremendo negocio, para muchos, y una vía de crecimiento económico para cientos de familias pobres del país.

ANIVERSARIO: Ayer se cumplieron 56 años de uno de los juegos más espectáculares que se han producido en la historia de las Grandes Ligas. Cito el hecho porque lo protagonizó el inmortal dominicano Juan Marichal, y fue algo fuera de serie.

Noten que en el beisbol de ahora la pantalla de TV da la cantidad de pitcheos que acumulan los lanzadores, y cuando el iniciador está llegando a los 90 ya hay nerviosismo. Se ha establecido que se está cansando o, por el contrario, pudiera sufrir daño si se esfuerza mucho.

Pues este juego del 2 de julio de 1963 se extendió a 16 innings y enfrentó solo dos lanzadores: Juan Marichal, de San Francisco, y Warren Spahn, zurdo de los Bravos de Milwaukee. Marichal tenia 25 años de edad y estaba en su 4ta. campaña con San Francisco, Spahn tenia 42 años y casi 20 años arriba. La diferencia de edad era de 17 años.

Ambos se fueron a 16 entradas: Marichal hizo 217 lanzamientos, Spahn 201. El partido se decidió en el inning 16, con 1 out, por jonrón de Willie Mays.-

Marichal narró, posteriormente, que su manager Alvin Dark le propuso salir en varias oportunidades, pero Juan siempre le dijo que no. “mientras ese señor esté ahí, yo sigo”. El partido duró 4 horas 10 minutos, y tuvo asistencia de 15,921 en Clandestick Park.

DE INTERES: Hace 8 años que firmaron a Nomar Mazara (Texas) por 5 millones, estableciendo en ese entonces record difícil de romper. Su mentor y preparador fue Ivan Noboa, un especialista en crear peloteros para bonos grandes ( hermano de Junior Noboa)… Pues el mismo Ivan trae ahora a este muchacho Jasson Domínguez, jardinero también, y recibe bono estimado en 5.3 millones…¿Cuál es su secreto?... Oakland sale adelante con un pacto de 5.1 millones para el short stop Robert Puasón, y Texas no se queda atrás. Están negociando con el jardinero Bayron Lora por un poco más de 4 millones, pero todavía no es oficial, según reportó anoche Ulises Cabrera, su agente….Si ustedes ven algunos cubanos esos fueron preparados aquí, por entrenadores nacionales.. .. Vladimir Guerrero Jr. ha llamado la atención de los fanáticos y algunos medios de prensa pues se considera que no tiene el status para ir al derby de jonrones. El muchacho apenas se estrena en Grandes Ligas, pero le hicieron la invitación y aceptó (cuidado si gana el evento).. Su padre, Vladimir , ganó el derby del 2007…Por cierto, anoche hubo un buen evento en el estadio Quisqueya pues se juntaron por vez primera los tres inmortales dominicanos: Vladi,Pedro Martínez y Juan Marichal. Atendieron una invitación de la embajada de Estados Unidos en el país y compartieron con todo el mundo, incluso el canciller Miguel Vargas..Bien hecho…. La cuenta de twitter de MLB ayer publicó “plátano power” ante un jonrón de Rafael Devers, de Boston vs. Toronto.Es decir que la frase aquella del 2013 sigue vigente….Falleció anoche en San Pedro de Macorís el cronista y deportista Freddy Miller, de acuerdo a datos preliminares que leí en las redes.. Su muerte ocurre el mismo día en que sepultaban al ex pelotero Luis Mercedes…. Será en octubre cuando darán el reporte de la autopsia del fallecido lanzador Tyler Skaggs, de Los Angelinos..¿En octubre?.. Así mismo…El futbol mundial se mueve por todos lados..Tienen copa en Africa, el mundial femenino, la Copa de Oro , la Copa América y también la final de la LDF…El crecimiento es más que notable…