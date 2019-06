Perú vence a Uruguay en partido que se decide en tandas de penales

MIGUEL ANGEL MORENO (EFE)

SALVADOR, BRASIL

Perú se clasificó a las semifinales de la Copa América derrotando a Uruguay en los lanzamientos de penalti tras el 0-0 en el partido, una tanda en la que el portero Pedro Gallese se redimió del 0-5 contra Brasil deteniendo el primero a Luis Suárez para encauzar la clasificación.

Gallese, goleado hace una semana por la 'Canarinha' y señalado tras el segundo tanto brasileño en el que un error suyo en el envío fue aprovechado por Roberto Firmino, se redimió deteniendo el primer penalti, el más psicológico, a todo un goleador como Suárez y haciendo bueno el ejercicio de resistencia peruano.

La 'Blanquirroja' disputará así su tercera semifinal en las cuatro últimas ediciones de la Copa América (ya lo fue en Argentina 2011 y Chile 2015) a costa de un Uruguay que se presentaba como favorito, pero al que su asedio en 60 de los 90 minutos del encuentro no le otorgó premio.

Hasta en tres ocasiones llegó a marcar Uruguay sin ver el gol subir al marcador, las tres anuladas por fuera de juego a Nahitán Nández en la primera parte, y Edinson Cavani y Luis Suárez en la segunda... Ninguna de ellas le permitió evitar la lotería de los penaltis en la que acabó eliminado de la Copa América.

Avanzó Perú, que se presentó sin Jefferson Farfán por la lesión que sufrió ante Brasil, y cuajó unos buenos 20 minutos en los que el mediapunta Christian Cueva y los extremos André Carrillo y Edison Flores hicieron daño a la 'Celeste', pero tras ellos se dedicó a achicar agua ante el avance uruguayo.

El conjunto andino salió bien plantado sobre el césped, con un excelente trabajo de sus dos medios de contención, Renato Tapia y Yoshimar Yotún, que barrían absolutamente todo lo que pasaba por su lado. Y no solo presionaban, también encontraban a Cueva cuando caía hacia la izquierda, al lateral Luis Advíncula con un pase de taco de Carrillo o a Guerrero, que iba y venía buscando generar peligro.

Uruguay se dejaba hacer, cerrando los intentos peruanos a la espera de un contragolpe que le permitiera ponerse en ventaja. Dio el primer aviso Cavani en el 24, cuando el mediocentro Rodrigo Bentancur se atrevió a romper la línea imaginaria del 4-4-2 y avanzar para centrar a la izquierda a Luis Suárez, que regateó y chutó un balón que tocó el meta peruano Pedro Gallese y le cayó a Cavani, quien con todo a favor disparó alto.

A partir de entonces se sucedieron los contragolpes celestes: un centro de Giorgian de Arrascaeta que Nahitán Nández remató alto, una nueva combinación entre los dos interiores que acabó en centro raso de Nández y gol para De Arrascaeta, invalidado por fuera de juego previo de su compañero... Uruguay amagaba sin golpear.

Un aguacero torrencial se desataba sobre el Arena Fonte Nova de Salvador a los 30 minutos, mientras llovía el peligro uruguayo sobre el área de Gallese: una internada de Suárez, otro pase de Bentancur en profundidad para Cavani al que se anticipó el meta uruguayo, y varios saques de esquina, pero el 0-0 no se alteró al minuto 45.

Casi agradeció Perú el descanso, pese a un par de acciones de Guerrero, entre ellas un pase en profundidad de Cueva al área en el que se le anticipó José María Giménez y por el que pidió penalti.

Tras el intermedio la lluvia amainó, pero no el ataque uruguayo, que probó a Gallese a los dos minutos a balón parado, con una falta ejecutada por Valverde que invitaba al centro pero que el joven mediocampista ejecutó directa y Gallese tuvo que despejar a córner.

Respondió esta vez sí Perú, primero con Carrillo desbordando por la izquierda, luego con Tapia sumándose por sorpresa, y el seleccionador uruguayo Óscar Tabárez reforzó su centro del campo con Lucas Torreira en lugar de Nández, para ubicar en el centro al trío Valverde-Torreira-Bentancur y dar libertad a De Arrascaeta.

Al instante del cambio un mal disparo de Torreira lo convirtió Suárez en una ocasión clara al dar el toque justo al rechace para dejar en bandeja un balón a Godín que remató fuera; y de nuevo Suárez un minuto después generó otra clara, luchando un balón para ceder a Cavani, quien se fue solo y elevó el balón a gol por encima de la salida de Gallese... Pero, de nuevo, era fuera de juego.

La avalancha celeste seguía y volvía a meter el balón en la portería contraria, con un centro de Martín Cáceres por la izquierda rematado a gol por Luis Suárez, y otra vez era invalidado por posición antirreglamentaria.

El partido de aquietaba y los penaltis aparecían en el horizonte cuando Gareca movía el banquillo en busca de pólvora con el delantero Raúl Ruidíaz, pero las llegadas peruanas tenían más de intención que de peligro y a Uruguay le empezaban a faltar las fuerzas y la precisión, con lo que llegó el final.