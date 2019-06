“Se siente muy bien ahora mismo”, dice Vladimir Guerrero Jr. sobre estado de salud de David Ortiz

MLB.com

Boston

El antesalista dominicano de los Azulejos de Toronto, Vladimir Guerrero Jr., estuvo este fin de semana en contacto con el expeletoro David Ortiz y dijo que el astro de la pelota continúa sitiéndose cada día mejor mientras se recupera de una herida de bala en el Massachusetts General Hospital de Boston.

"Se siente muy bien ahora mismo. Y eso es todo lo que él y todo el mundo del béisbol quiere, que él se sienta muy bien ", expresó Guerrero Jr.

Asimismo indicó que tiene una gran relación con Ortiz la cual se remonta a antes de él tener memoria y que a lo largo de su trayectoria deportiva el astro de los Medias Rojas le ofreció sus conocimientos del béisbol.

"Me dio el mismo consejo que mi papá siempre me dijo: seguir trabajando muy duro todos los días. No se trata de llegar a las Grandes Ligas sino de seguir trabajando duro para permanecer en las grandes ligas".

Ortiz continúa recuperándose en el Hospital Mass General de dos cirugías, incluida la extirpación de la vesícula biliar y parte de sus intestinos, pero su condición se actualizó a "buena" el miércoles.

Por el atentado contra su vida han recibido prisión preventiva como medida de coerción 10 de los implicados en el hecho: Rolfi Ferreras Cruz o Ramón Martínez Pérez ("Rolfi"), quien admitió que fue quien disparó al exbeisbolista; Oliver Moisés Mirabal, Eddy Vladimir Féliz García ("El Nata"), Joel Rodríguez de la Cruz ("Calamardo") y Porfirio Ayendi Dechamps Vásquez ("Nene").

También cumplirán la prisión preventiva Reynaldo Rodríguez Valenzuela, Lanny Estefanny Pérez Reyes, José Eduardo Ciprián ("Chuky"), Gabriel Alexander Pérez Vizcaíno ("Hueso") y Carlos Rafael Álvarez ("Carlos Nike"), éstos dos últimos cumplen prisión en la cárcel del 15 de Azua y contra los cuales se ha abierto un proceso paralelo por este nuevo caso.