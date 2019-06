La gran actuación Reinas del Caribe

Héctor J. Cruz

hectorj.cruz@listindiario.com

El calendario de juegos de la Liga de Naciones de voleibol femenino (Europa y Asia) impide que el torneo pueda ser seguido en vivo por los dominicanos, para estar cerca de las famosas Reinas del Caribe. Muchos juegos cayeron en horarios de madrugada, también por el tema de que los juegos fueron en días de semana y la gente está en su labor productiva. Pero esta ha sido una gran actuación y hay que resaltarlo. La marca fue de 8 victorias y 7 derrotas, para el 8vo. puesto.

Clasificaron los 6 primeros lugares, y la final empieza el día 3 de julio en Nanjing, China. Los clasificados fueron las anfitrionas chinas, Estados Unidos, Brasil, Italia, Turquía y Polonia.

Dominicana ganó sus 8 partidos contra potencias del volibol mundial como Rusia , Brasil, Estados Unidos, Japón,, Thailandia, Bulgaria, Bélgica y Corea del Sur. Siempre es bueno repetir que las Dominicanas les ganan a potencias económicas mundiales, que forman parte de los dos grupos más poderosos en la economía universal:

El primero se llama G8, y de los equipos que perdieron de RD, están USA, Japon y Rusia. El segundo se denomina G-20, y de ahí perdieron Brasil y Corea del Sur. Eso significa que las Reinas superaron a 6 del grupo G-20, y eso debe de tener algún valor. Felicidades a las muchachas, a Cristóbal Marte, al entrenador Marcos Kiev, y demás miembros.

ASAMBLEA AGUILUCHA: Ayer tuve contacto con el Dr. Adriano Valdez, presidente de las Aguilas. Informa que la asamblea será celebrada el 13 de julio próximo, a las 11 A.M. en el estadio Cibao.Será la segunda convocatoria, luego del fracaso de la primera el pasado día 14 por falta de quórum. Hay actualmente dos grupos, uno que lidera el actual presidente y del cual formarían parte Kilvio Hernández, Fabio Augusto Jorge y Chilote Llenas, y el segundo encabezado por Juanchy Sánchez . Las Aguilas informaron que en esta segunda convocatoria por estatutos se podrá sesionar con un 25 % de los votantes.

Pero, lo importante es que los accionistas aprovechen este tiempo muerto para ver si logran una plancha de consenso. De hecho, hace varios días se reunieron en la casa de una personalidad de Santiago, y estuvieron conversando al respecto. Hasta ahora, los posibles presidentes son el propio Dr. Valdez para un segundo período, el regreso de Kilvio o el regreso de Chilote. Por ese trío se menea al asunto.