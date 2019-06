Las Reinas del Caribe caen en un apretado 3-2 ante Polonia

BOURYEONG, KOREA

El sexteto femenino de Polonia obtuvo este miércoles un cerrado triunfo tres sets por dos ((25-18, 25-20, 23-25, 22-25, 17-15) al vencer a la República Dominicana en la segunda jornada en esta ciudad de la Liga de Naciones, organizada por la Federación Internacional de Voleibol.

Las Caribeñas se enfrentan este jueves a las 12:30 de la madrugada (hora dominicana) ante el sexteto de Japón, en lo que será su último encuentro en la Liga de Naciones.

La atacadora Malwina Smarzek ataco sin piedad con 34 puntos a la defensa contraria, que batallo duramente mas de dos horas contra sus rivales, quienes prestaron una fiera resistencia durante todo el choque.

Las triunfadoras ganaron los primeros dos sets, sin embargo, a partir de ahí, las dominicanas ofrecieron una feroz resistencia al ganarle los parciales tres y cuarto y provocar el quinto y decisivo. En ese games, ambos equipos tuvieron que sobrepasar el limite de puntos para llevarse la victoria que correspondió a Polonia 17-15.

Con ese resultado, Polonia se coloca en la sexta posición en la tabla de posiciones, aunque todavía tiene que esperar que concluya esta última ronda en el día de mañana..

Malwina Smarzek, quien cumplió 23 años este mes, obtuvo 30 puntos de los ataques (30/78 para el 38%), más otros cuatro de los bloqueos, aunque hoy no tuvo ningún aces contra las "Reinas del Caribe".

Polonia ahora puso su récord en 9-5, mientras que laRepública Dominicana tiene ahora 7-7 para ubicarse en el novena posición, ya sin posibilidad para avanzar a la semifinales.

Por la Republica Dominicana, brillaron Bethania de la Cruz con 19 puntos, Gaila González 14, Jineirys Martinez 13, Prisiclla Rivera con 12 y Eve Mejia con nueve. La atacadora Brayelin Martinez no vio acción por su equipo, luego que sufriera una ligera lesión en el partido anterior en una de sus rodillas.

El resultado no asegura el boleto de Polonia para el Final Six, del 3 al 7 de julio en Nanjing, dejando una oportunidad muy pequeña para Japón, que tendría que ganar sus dos partidos restantes hoy contra Corea y mañana contra República Dominicana. , mientras que al mismo tiempo espero que Polonia pierda mañana ante Corea.

E incluso Bélgica, después de su victoria en Ankara sobre Turquía ayer, ahora tiene una posibilidad teórica, aunque es incluso más delgada que la de Japón.

Es la sexta vez en la Liga de Naciones que la atleta, Smarzek logra anotar 30 o mas puntos en un solo partido. Ya había registrado 41 puntos (el mas alto VNL de todos los tiempos) contra Bulgaria, 33 contra Rusia, 32 contra Alemania y 31 contra Brasil y ayer Japón.