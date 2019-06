A mitad de la serie regular va bien el basket distrital

Alex Rodríguez

Con la novedad de los cuatro partidos los domingos, ya el torneo de baloncesto superior del Distrito Nacional estará llegando, tras la jornada de este martes, a la mitad de su calendario regular.

Los compromisos internacionales -Juegos Panamericanos y la Copa Mundial- han determinando la prisa en el desarrollo del tradicional certamen.

Sin embargo, a pesar de que todavía el público no ha respondido como se espera, la justa capitalina sigue en un proceso de transición que merece ser respaldado.

El comité organizador, la Asociación de Baloncesto del Distrito Nacional que preside Fernando Teruel, han hecho el esfuerzo. La competencia es buena. El nivel técnico ha mejorado. Todavía no es el óptimo, pero se nota el trabajo.

Hoy se integran Paris Bass y Eulis Báez para el Rafael Barias lo que refuerza la calidad de ese equipo. Es digno de encomio y disfrute el juego de Luis Flores con Huellas del Siglo a pesar de su veteranía.

El Mauricio Báez se erige como el máximo favorito gracias al trabajo en sus bases. Y todavía le falta integrar a Juan Miguel Suero, pero tienen a su hermano Gerardo.

Un equipo peligroso es El Millón. Con su entrenador joven Abraham Disla, su “Big Three” de José Corporán, Leandro Cabrera y Juan Guerrero, además de la integración de Eddy Polanco, entre otros, lo convierten en serio aspirante.

Es un espectáculo ver correr en la cancha a Oliver García con San Carlos, un “importado” de Santiago que tuvo un increíble match con otro “necio” como Richard Bautista, de Huellas.

Otros talentos se han mostrado por primera vez, algunos ya lo habían hecho anteriormente. Hay que darle el beneficio y el chance de poder demostrar de lo que son capaces.

No es el de antes, las cosas cambian, no es el mismo contexto, pero ahora no hay excusas.