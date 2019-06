Beatriz y Crismery, marcadas por Yuderqui

Santo Domingo, RD

La carrera de Yuderqui Contreras como atleta de la selección dominicana de pesas llegó a su final, pero al igual que cuando Wanda Rijo, dejó los escenarios de competencia, colocando sobre sus hombros la responsabilidad de sacar la cara por este deporte y por el país en las competencias internacionales.

Hoy Yuderqui deja ese listón en manos de Beatriz Pirón y Crismery Santana, a quienes ha servido de modelo a seguir en esta disciplina deportiva.

“Yuderqui, en lo personal me ha ayudado bastante, porque es una mujer que no desmaya, que por más dolores y tropiezos que enfrentó, que venía una competencia y se descalificaba, igual continuaba hasta tomar la medalla; eso me motiva a seguir luchando y a saber que cada vez que caiga tengo que levantarme sin importar el dolor, como decía su entrenador, ya fallecido, Félix Ogando “Gallego”, el dolor es temporal y el orgullo es para siempre”, reveló Pirón, quien ha sido uno de los estandarte de la actualidad en el deporte de levantamiento de pesas.

Excelencia deportiva

Por su parte, Crismery resaltó la excelencia de la carrera deportiva de Contreras y externó su deseo de poder retirarse por todo lo alto, cuando llegue su tiempo, como lo hizo su prima y colega en levantamiento de pesas.

“Voy a un paso muy bueno y eso me deja a mí que en un futuro cuando quiera retirarme se me va tomar también en cuenta”, explicó Santana.