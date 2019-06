Resumiendo 2 años de Vitelio Mejía

Héctor J. Cruz

Me parece correcto que la Lidom haya decidido extender dos años más el contrato al abogado Vitelio Mejía como presidente. El se lo ha ganado en buena lid, porque desde que llegó al cargo a mediados del 2017 le ha puesto pasión e interés y ha desempeñado sus funciones con mucha dedicación. En el curso de los juegos se le ve compartiendo en las gradas, no escondido en una suite superior tomando finos licores.

Vitelio saca buenas notas, y eso lo he escrito varias veces. Al principio enfrentó turbulencias de relevancia con el fuego del parque capitalino (Palco de prensa) , incendio que se juntó con las lluvias que trastornaron el calendario de ese año.

El presidente ha sido también un ente de prudencia. Es cierto que ha preferido la conciliación en vez de la sanción, y por eso ha intervenido en múltiples líos buscando soluciones amistosas . Eso en algunos casos ha sido bueno, en otros no porque el ser humano, y mucho más el dominicano, tiene una tendencia natural al irrespeto y a la violación de leyes y reglamentos.

De cualquier forma, sería deseable que Vitelio se proponga proyectos notables a partir de ahora, que no se quede en lo pequeño porque el beisbol de invierno necesita convertirse en un espectáculo, en un lugar atractivo donde la familia pueda ir a disfrutar.

Los estadios necesitan limpiarse, casi todos son sucios. No tienen una adecuada área de parqueo, ni amplia ni organizada, tampoco cuentan con baños amplios y adecuados para recibir miles de fanáticos.

La Lidom debe mejorar la calidad de su comida, el personal de servicio en las gradas, así como la higiene de los asientos. Todo eso está en mala situación.

En el fondo, muchas de esas cosas se pueden resolver con nuevos estadios, pero eso no está a la vista para un futuro cercano. Lo que sí pueden hacer es un buen baño de rostro, en estos y otros renglones.

Y que conste: la gente de Obras Públicas me engañó el año pasado cuando con los asientos del palco de prensa renovado, que no son para trabajar . Son asientos para ver el juego acompañado de un buen trago. El ingeniero Ramón Pepín y Vitielio pudieran resolver eso, si quisieran, y esto lo hago en forma particular pues no soy directivo de la ACD ni subo a trabajar allí. Solo creo que es correcto hacerlo.

DE INTERES: La presentación de Edwin Encarnación con los Yanquis tuvo un marco de cierta fárándula. Como el club no permite barbas ni bigotes el hombre tuvo que afeitarse y eso naturalmente tuvo su video en las redes.. Apareció de 5to. en la alineación…El jardinero César Puello estaba jugando bien para los Angelinos, de 41-16, promedio en .390, 3 jonrones, 12 empujadas..Sin embargo, ayer lo pusieron para asignación para abrirle hueco a alguien en el roster.. Me parece que la decisión debe estar relacionada con su marco de veterano de liga menor pues está en las menores desde 2008 , más de diez años. Puello tiene 28 años de edad y aquí ahora juega para el Escogido…. La situación de limbo del venezolano Odúbel Herrera fue extendida hasta el 1ro. de julio por parte de MLB. Todavía está el proceso la investigación sobre posible violencia doméstica por parte de Herrera… El japonés Shohei Ohtani, de los Angelinos, tiene 9 jonrones en 133 turnos pues no ha dejado de batear. Su promedio ronda los .280 con 28 empujadas, y aunque no puede lanzar su bate sigue bien vivo. Es un fenómeno… Huascar Ynoa es un lanzador derecho nativo de Puerto Plata, hermano de Michael Ynoba.. Fue subido el fin de semana por los Bravos de Atlanta, lanzó 2 entradas permitiendo 1 hit y 2 ponches y de inmediato fue retornado a triple A… Fue el debutante 768 entre los dominicanos… Este año van 10…Yairo Muñoz, de los Cardenales, fue puesto en lista de paternidad.. .. Dallas Keuchel, el zurdo firmado por Atlanta, debutará este viernes y eso fortalecerá al equipo, desde luego… El volibol femenino juega esta tarde a las 4 vs. Korea del Sur en la 5ta.semana de la Liga Nacional. Luego seguirá en días seguidos contra Polonia y Japón.. El evento se celebra precisamente en una ciudad koreana…