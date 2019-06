Los Mellizos retiran número 7 de Joe Mauer

MINNEAPOLIS

Dieciocho años después de que los Minnesota Twins eligieran a Joe Mauer con la primera selección del draft, la estrella local todavía tenía dificultades para darse cuenta de su lugar entre los grandes de todos los tiempos de la franquicia.

Cuando el número de Mauer se unió formalmente a los otros siete retirados por los Twins el sábado por la noche, el seis veces All-Star y el tres veces campeón de bateo sonó como si no estuviera en su lugar en la historia del equipo.

"Usar el No. 7 en los últimos 15 años ha sido un placer absoluto", dijo Mauer, con una voz quebrada cuando se detuvo para recuperarse, "y poder jugar toda mi carrera en ese número frente a mi familia, amigos y los fanáticos aquí en casa significan más para mí de lo que cualquiera de ustedes jamás sabrá ".

Aunque los Twins alcanzaron el mejor récord de MLB en su juego contra Kansas City, la multitud completa esta noche fue más sobre el retiro del uniforme de Mauer, quien nació y se crió al otro lado del río Mississippi en St. Paul y, por lo tanto, solo jugó béisbol para equipos fuera de Twin Cities durante un periodo de tres temporadas en las ligas menores.

"Él se imaginó a sí mismo como un niño de St. Paul que tuvo el honor de jugar para los Twins de su ciudad natal", dijo el ex compañero de equipo Justin Morneau, quien habló durante la ceremonia previa al juego, que duró unos 45 minutos y presentó un montaje biográfico que comenzó con videos caseros de Mauer bateando bolas con un swing muy fluido para un niño en edad preescolar.

Los Twins hicieron todo lo posible para la ocasión, como ha sido la costumbre de la organización durante años de conmemorar a los jugadores y equipos más condecorados que ha tenido la franquicia. Primero sorprendieron a Mauer el 18 de diciembre pasado en una ceremonia en su alma mater, Cretin-Derham Hall High School en St. Paul, con el anuncio de que su número estaría permanentemente retirado. Esta semana, el club dio a conocer un libro biográfico de 72 páginas, "A Twin for the Ages", cuyas ganancias netas son destinadas al Minnesota Twins Community Fund.

Más de 30 alumnos del equipo estaban en la lista de asistencia, incluidos 21 ex compañeros de equipo desde Morneau a Torii Hunter, a Joe Nathan, a Johan Santana, a Brad Radke. Seis miembros del Salón de la Fama del Béisbol estuvieron presentes, incluido Johnny Bench, con quien Mauer se comparó al principio de su carrera cuando aún era receptor antes de que una conmoción cerebral en 2013 le obligó a pasar a la primera base.

"Todos a los que preguntamos y a los que los Twins le pidieron, vinieron", dijo Mauer a los reporteros. "Para mí eso significa todo".

Varios de los antiguos contemporáneos de Mauer en las grandes ligas también grabaron tributos en video, desde Albert Pujols hasta Justin Verlander e Ichiro Suzuki.

"Para un cátcher, no podía creer lo amigable que eras cuando iba a batear", dijo Suzuki.

Los Twins consiguieron a la estrella del hip-hop T.I. para un saludo grabado. Mauer usó su éxito "What You Know" como la canción para sus turnos al bate, y uno de sus regalos del equipo fue un disco conmemorativo dorado firmado por el artista. Otro regalo presente: el home plate real de su juego final el 30 de septiembre pasado, cuando se puso la indumentaria de receptor del equipo por última vez en un emotivo adiós.

Tony Oliva (6), Tom Kelly (10), Kent Hrbek (14), Bert Blyleven (28) y Rod Carew (29), los otros cinco que aún viven y tienen el número retirado en Minnesota, estaban presentes. Así fueron el hijo del difunto Harmon Killebrew (3) y los hijos del difunto Kirby Puckett (34).

Con cerca de 50 miembros de la familia observando en el campo, entre ellos su esposa Maddie, sus hijas gemelas de 5 años, Emily y Maren, y su hijo de 7 meses, Chip, Mauer se unió a su madre, Teresa, en el montículo para el primer lanzamiento ceremonial dirigido a su padre, jake. La pelota fue alta pero pasó sobre el plato.

"Estaba muy nervioso. No había lanzado una pelota en mucho tiempo", dijo Mauer más tarde. "Sabía que mi padre ya no era tan móvil como antes, así que quería asegurarme de tenerlo en el área. Para que ellos, mi familia y mis amigos, sean parte de este fin de semana, realmente significa mucho".