Las Reinas del Caribe derrotaron a Bélgica en apretado partido de la Liga de Naciones

Las Reinas del Caribe derrotaron al combinado de Bélgica tres sets por dos, en un cerradisimo encuentro de la Liga de Naciones de Voleibol.

Las dominicanas perdieron el primer set por marcador de 21-25; ganaron el segundo, 25-22; perdieron el tercero 21-25 y se repusieron para ganar el cuarto set 25-14 y luego el quinto y final con marcador de 15-11.

Las dominicanas se repusieron a una racha de dos derrotas consecutivas, luego de caer el el martes ante Alemania 3-1 y el miércoles 3-0 ante Holanda.

