Pedro llora cuando comenta caso David

Las palabras amables y los buenos deseos han estado llegando a David Ortiz luego de que el jugador de los Medias Rojas fuera herido de un tiro dentro de un club en la República Dominicana el domingo por la noche.

Muchos de los excompañeros de equipo de Ortiz en Boston estaban luchando contra las lágrimas cuando hablaban de sus muchas contribuciones tanto al béisbol como a la sociedad, incluido el lanzador del Salón de la Fama, Pedro Martínez.

Martínez se atragantó al hablar de los disparos a Ortiz en la página web de MLB el lunes por la noche, y lamentó que algo así pudiera pasarle a alguien como Ortiz.

“Si hay algo que debo decir sobre David, es que David ha sido una persona de corazón fuerte. “Alguien que está acostumbrado a la perseverancia y un gran modelo a seguir para la sociedad y el béisbol, y en general, como un gran padre”, comenzó Martínez. “No tengo suficientes palabras para describir quién es David y qué significa David para el béisbol.

“Pero estoy tan decepcionado de saber que alguien como David, que ha salvado tantas vidas, puede tener a alguien atentando contra su vida”. Y lo siento ... lo siento “, continuó Martínez, luchando contra las lágrimas. “Pero me duele. Me lastima. Un tipo que salva vidas, y ... lo siento. Alcanza un nivel de todos los que trabajan y salen todos los días, quieren llegar. Quienquiera que llegue a cualquier trabajo quiere obtener lo que obtuvo David; éxito en la vida, ser un modelo a seguir, ser la persona que todos quieren abrazar. “Ver a alguien querer quitarle la vida de una manera tan cobarde, me molesta”, dijo. “Me preocupa mucho y siento por David como un hermano”.

