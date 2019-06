Pebble Beach y el US Open

Félix Olivo

@FELIXOLIVO | @FIEBREDEGOLF

Hola Fiebruses. Grandes expectativas con el regreso del U.S. Open a una de su sede más icónicas: Pebble Beach Golf Links. La primera vez que el campo recibió el torneo fue en 1972, triunfando Jack Nicklaus (tirazo al 17 que dejo la bola a 5 pulgadas). En 1982 Tom Watson se inmortalizó con el chip que le dio la victoria también en el 17. 1992 fue el año de Tom Kite, pero la victoria más recordada fue la de Tiger en el 2000, ganando por 15 con -12, único jugador bajo par en un año memorable no sólo por los tributos rendidos al gran Payne Stewart, sino por el tema de cambio de siglo y de milenio, el 100 el aniversario del torneo, y el último US Open del Oso Dorado.

¿Qué mejor sede para celebrar fechas tan importantes y célebres? Luego, en 2010, Graeme McDowell pone su nombre en los libros de la historia de Pebble. La de 2019 está por escribirse esta semana, y el domingo un nuevo campeón celebrará a orillas de McCovey Cove. FOX e ESPN lo transmiten, así que no se lo pierdan.

¡Mantengan la bola en el fairway!