Liceista de nacimiento: Nuevo presidente es un hijo de Monchín Pichardo

Héctor J. Cruz

hectorj.cruz@listindiario.com

Santo Domingo, RD

“Yo nací en el Licey, en esos tiempos mi padre ya era directivo de los Tigres y fue un liceísta completo hasta sus últimos días de vida”, dice Domingo Ernesto Pichardo Peña, electo presidente del Licey esta semana y quien recuerda toda su vida en las entrañas del equipo azul.

Su padre, Domingo-Monchin- Pichardo, tuvo una primera presidencia del equipo en el torneo 1963-64, y luego siguió en 1965-66.-. Regresó en el campeonato 1974-75 y estuvo en la presidencia hasta 1991-92 cuando fue suspendido temporalmente por el nuevo presidente de la liga. Dr. Leonardo Matos Berrido.

Monchín, inmortal del deporte dominicano y de la Serie del Caribe, le daría al Licey 7 coronas y otras 4 en Series del Caribe. En sus días como presidente Licey aumentó su fama y su slogan de El Glorioso.

Uno de sus tres hijos, Domingo Ernesto, se mantuvo a su lado siempre y en una oportunidad fue mascota del equipo .”Yo tengo mi foto por ahí cuando fui mascota del Licey en mi niñez” recuerda Domingo, hoy con 64 años de edad, padre de 4 hijos, y médico ginecólogo obstetra.

Pichardo fue entrevistado ayer en La Semana Deportiva (Cdnsportsmax , de 11 A.M. a 1 PM cada domingo). Se mostró abierto a los fanáticos, quienes le hicieron múltiples preguntas a través de las redes.

Uno de los temas está relacionado con su reciente reclamo para que el jonronero Juan Francisco se ponga en debida forma para el próximo torneo. “Yo le dije a Juan públicamente que se ponga en pelota porque ya tiene dos veranos sin jugar y eso no le conviene. Lo de gordo no, porque él siempre ha tenido libras de más y ha producido bien. Pero es prudente que juegue porque asi podrá llegar en buena forma al invierno y ayudar al equipo”.

Se le preguntó su opinión sobre la queja del presidente de la Federación Dominicana de Peloteros Profesionales, Erick Almonte, quien se quejó señalando que Licey no puede atacar públicamente al pelotero Francisco. “En realidad, la Federación está en todo su derecho, pero yo no he dicho nada fuera de lugar. Simplemente creo que Francisco debe de ponerse a jugar”.

Dijo que el Licey debe renovarse y dar más chance a decenas de peloteros que tiene en las ligas menores y necesitan oportunidad de juego. “Eso es obvio, nosotros tenemos que abrirle paso a los jóvenes”, dijo. En ese tono, señala que conversará con el veterano Anderson Hernández, para ver cuáles son sus planes a futuro cercano.

Hernández ha sido de los principales jugadores del Licey los últimos 15 años. “Está bien toda su historia, pero su rendimiento ha bajado mucho. Nos sentaremos con él a ver qué piensa sobre su futuro.”.

Un doctor en ginecología

El doctor Pichardo estudió ginecología y obstétrica en el hospital de La Paz, de Madrid, a donde partió en 1984. Opina que la Liga Dominicana está funcionando bien en todo sentido y que está en buenas manos con el presidente Vitelio Mejía.