Tiffany Ortiz: "David está despierto, estable y descansando. Salió bien de segunda cirugía"

La esposa del expelotero de Grandes Ligas, David Ortiz, dijo que "está estable, despierto y descansando" en la unidad de cuidados intensivos del Hospital General de Massachussets, en Boston.

“Quiero agradecer a todo el mundo por el apoyo y amor que hemos recibido durante este difícil proceso. Pedimos privacidad en lo que David se recupera”, indicó en un comunicado Tiffany Ortiz, que fue difundido por los Medias Rojas de Boston.

También le agradeció al equipo de las Medias Rojas de Boston, así como al equipo médico del Hospital General de Massachussets, especificamente al doctor Larry Ronan, quien le atiende.

Ortiz fue herido de bala la noche del domingo cuando compartía con Jhoel López, quien también fue baleado, en un centro nocturno de Santo Domingo Este.

Tras el impacto de bala el "Big Papi" fue trasladado a la Clínica Abel González donde fue intervenido quirurgicamente.

"David llegó al Hospital General de Massachusetts anoche y se sometió a una segunda cirugía exitosa. Está estable, despierto y descansando cómodamente en la UCI, donde se espera que permanezca durante los próximos días", indicó su esposa, Tiffany, en la declaración.

The #RedSox today issued the following statement on behalf of Tiffany Ortiz: pic.twitter.com/zJRZ3B2Nl3