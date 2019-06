Las complejidades del caso Big Papi

Héctor J. Cruz

Hectorj.cruz@listindiario.com

@hectorj_cruz

¿Qué tipo de reflexión puede hacerse ante este trágico momento que vive David Ortiz, uno de los peloteros más populares que ha producido el país en los últimos 30 años? Popularidad que viene dada por varios motivos:

.1.-Su alto rendimiento en el terreno de juego pues fue parte de la historia de Boston que ganó una corona (2004) luego de una sequía de 86 años. David lideró un grupo de talentosos atletas que incluyó, además, a Pedro Martínez y Manny Ramírez.. Más adelante, David permaneció en el club y fue protagonista de dos títulos adicionales, en 2007 y 2013, y eso engrandeció su figura. Cuando la tragedia del maratón de Boston en 2013 (15 de abril), el atleta de la ciudad que llevó la voz cantante fue Big Papi en la reconstrucción moral y emocional de la población. Afortunadamente, ese año Boston se coronó campeón de nuevo, y la celebración fue enorme. En la explosión de las bombas murieron 5 y hubo 282 heridos.

2.- También cito sus actividad de caridad en República Dominicana. Hace tiempo instauró aquí el clásico de golf David Ortiz que cada año trae celebridades y que recolecta millones de pesos para la Fundación que busca recuperación de la salud para niños con problemas cardiovasculares. Esa actividad le ha dado un toque especial a su persona y a su figura de pelotero.

3.- Su propio carisma lo enmarca en un cuadro de simpatías que lo ha llevado a esa popularidad.

Está claro que cualquier ente o medio de la sociedad puede reunir elementos y enjuiciar la vida privada de este jugador. No solo comentarla, también puede dar su opinión porque las figuras están expuestas al escrutinio público. También puede optar por enfocarse a sus actividades de pelotero y sus acciones de caridad, y todo andará bien.

No entiende que, siendo Dominicana un país con problemas evidentes de violencia, David visite lugares públicos sin la debida seguridad exponiéndose a las veleidades que pueden provocarle asuntos personales. Siempre es un riesgo, aunque muchos no lo entiendan así, y eso afecta a cualquier ciudadano, aunque no sea famoso.

Mientras, David acoge y sufre este tremendo problema de salud, y lo deseable ahora es que las autoridades locales muestren tanto a los autores como los motivos que los llevan a atentar contra la vida del Big Papi. ¿Lo harán, cuándo?

DE INTERES: Personalidades de distintos escenarios se incorporaron a las redes ayer para condenar el atentado a David Ortiz y, naturalmente, desear su pronta recuperación. Desde Barack Obama, ex presidente de Estados Unidos, hasta jugadores de baloncesto como Karl Anthony Towns, quien fue mordaz al extremo calificando a RD como “un país de miedo”… (y así quieren invitarlo al mundial de China. Dejen ese muchacho fuera )….Andy Barkett, coach de Boston, Derek Jeter, presidente ejecutivo de los Marlins y antiguo rival de Boston con los Yanquis.. Manny Ramírez fue más elocuente y grabó un video pidiendo a Big Papi que a partir de ahora “cambie su vida y se entregue a Dios..Ya Manny lo hizo hace varios años, en especial luego de su retiro y muchísimos líos y suspensiones. …. También Kevin Youkilis, antiguo compañero de David en Boston jugando la tercera base. … El mal tiempo suspendió el partido de anoche entre Mets y Yanquis, los dos equipos tienen cuatro series este año, distinto a lo anterior cuando solo celebraban dos… Nestor Cortés, el zurdo de los Yanquis (y de los campeones Estrellas Orientales), tiró tres ceros en el partido del domingo, pero ayer fue enviado a triple A de nuevo… Lo tienen “mareado” de tantos aviones… . Dallas Keuchel, firmado por los Bravos de Atlanta, tendrá dos aperturas en las menores antes de integrarse al quipo… Falleció en La Vega la señora Milagros Gutierrez, madre del colega Mario de Jesús. Tenía 85 de años de edad y el sepelio será en el Cementerio de Sabaneta este martes a las 3 de la tarde...Mis condolencias para Mario y familia……El voleibol femenino dominicano juega vs. Alemania hoy, en la reanudación de la Liga de Naciones… El partido será en Sttugart a las 2.35 de la tarde…. Gran gesto del equipo de Boston antes de su partido de anoche en Fenway Park cuando todos los jugadores y fanáticos tuvieron un momento de silencio y de oración para Big Papi..