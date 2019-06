Barack Obama a David Ortíz: “Mejórate pronto, papi”

El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, deseó una pronta recuperación al astro del béisbol dominicano David Ortiz, quien recibió un balazo la noche del domingo en un centro nocturno de la avenida Venezuela.

En un tuit publicado en la cuenta oficial del exmandatario, quien gobernó durante dos períodos (2009-2017), manifestó que Ortiz fue solidario con la ciudad de Boston tras el atentado en el Maratón de Boston ocurrido el lunes 15 de abril de 2013, en la calle Boylston.

“Hace seis años, el espíritu de David Ortiz nos ayudó a comenzar a sanarnos tras la explosión el Maratón de Boston. Hoy, me quiero unir a otros deseándole una rápida recuperación. Mejórate pronto, papi”, escribió en la red social.

Ortiz jugó en el equipo de las Medias Rojas de Boston, donde logró la marca de más vuelacercas para un jugador en 2006.

Además es dueño de tres anillos de campeón de la Serie Mundial de Béisbol y fue seleccionado a 10 juegos de Estrellas.

Ortiz fue ingresado a la clínica Abel González, donde fue sometido a una cirugía y permanecerá en cuidados intensivos en las próximas horas.

En el incidente también resultó herido de bala el comunicador dominicano Jhoel López.

Six years ago, David Ortiz's spirit and resolve helped us all begin to heal from the Boston Marathon bombing. Today, I want to join many others in wishing him a speedy recovery of his own. Get well soon, Papi. pic.twitter.com/9orpBgnVI5