El país es un “lugar de miedo” para los habitantes, dice Karl-Anthony Towns tras lo acontecido con David Ortiz

Redacción Digital

Santo Domingo

El basquetbolista de origen dominicano, Karl-Anthony Towns, descargó su furia por las redes sociales ante el hecho ocurrido este domingo donde el expelotero de Grandes Ligas David Ortiz fue herido de bala.

A través de su cuenta de Twitter, el jugador de los Minnesota “Timberwolves”, mostró su molestia por el hecho ocurrido y lo destacó como una “falta de respeto” por haber sucedido en su “tierra natal”.

Además, dijo que el país es un “lugar de miedo” para los habitantes.

“Are you serious?!?! You disrespect the legend @davidortiz in the motherland? Is you f#%*?!# dumb?!? Prayers up for the one and only Big Papi. The island is a scary place for homeboy right now”.

Anoche el pelotero David Ortiz fue herido de bala mientras compartía con unos amigos en el bar Dial de la avenida Venezuela, en Santo Domingo Este. Junto a él estaban Jhoel López, el presentador de televisión y el artista Urbano Secreto. López resultó herido en una pierna pero está estable y fuera de peligro.