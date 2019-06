El Deporte como un instrumento desarrollo

Gilberto Soriano Román

Santo Domingo, RD

Uno de los desafíos que tiene la sociedad dominicana y que la Asociación Dominicana del Derecho Deportivo (ADODEP) pone sobre la mesa del debate es el entendimiento desde el punto de vista conceptual y práctico del significado real y efectivo de la Educación Física, Actividad Física y el Deporte.

Con la finalidad de contribuir con los profesionales de la Educación Física pretendemos hacer un ejercicio didáctico para que nuestros lectores puedan reflexionar sobre las diferencias de cada uno de estos conceptos que juegan un rol vital en la formación de nuestros niños y adolescentes, los cuales se relacionan entre sí, pero que son totalmente diferentes.

En República Dominicana como lo planteamos en nuestro artículo, el desarrollo del deporte ha estado por más de 5 décadas fuera del sistema educativo, y esto conlleva a la confusión de que cuando hablamos de Deporte es lo mismo que hablar de Educación Física.

No es solo el desarrollo de un concepto, sino la base que sirve como plataforma para que nuestros niños y adolescentes del sistema educativo público y privado no solo aprendan a valorar la disciplina, la autoridad, la aceptación de normas, las leyes, trabajo en equipo, la perseverancia, el deseo de mejorar, la confianza en sí mismo, etc., y es que con esta herramienta le brindamos la oportunidad de fomentar los primeros pasos de su aprendizaje, análisis, lógica y razonamiento que contribuyen a una mayor asimilación de las ciencias del saber, como las ciencias matemáticas y físicas, entre otras.

Para tener una idea a modo de ejemplo la Educación Física es la enseñanza en los primeros años de formación del ser humano, donde se le educa sobre la importancia de mantener su cuerpo sano, su higiene corporal, entre otros aspectos.

La Real Academia española hace referen- cia a la Educación Física cuando en la etapa de la niñez y la adolescencia se les enseña todo lo relativo al cuidado corporal y su importancia para el desarrollo humano integral.

Se hace referencia a la Actividad Física cuando se conduce al dominio psicomotriz o biológico del cuerpo, creando un desarrollo físico armonioso y equilibrado, y un significativo mejoramiento de las condiciones físicas, básicas de velocidad, agilidad, resistencia, fuerza, flexibilidad, coordinación, ritmo, así como el desarrollo de las actividades motrices gruesas y finas de la capacidad cardiovascular y de los sistemas óseo, nervioso y articular.

Por otra parte, El Deporte es una competencia sobre la base de valores y reglas, individual o por equipo donde se requiere aptitudes y ciertas condiciones físicas para determinadas disciplinas.

No solo podemos observar las diferenciaciones conceptuales, sino en la aplicación curricular, que las dos primeras forman parte del currículo de carácter obligatorio y el Deporte es de carácter opcional.

Sabido esto, podemos decir que cuando una persona corre en un lugar público lo hace por dos razones, primero por la Educación Física que se traduce en la importancia que el individuo le da a su cuerpo en virtud de la educación recibida en sus años iniciales y la acción que es la Actividad Física, de correr y segundo, si esa misma persona va a un maratón está haciendo Deporte, ya que se sometió a una serie de valores y reglas que condicionan esa Actividad Física